La durísima frase de Matías Almeyda comparando el presente de Sevilla con el descenso de River: "La falta de unión llevó a..."

Matías Almeyda habló tras la caída frente al Celta de Vigo y lanzó una tajante frase para comparar el presente del club con el descenso del Millonario.

El Sevilla dirigido por Matías Almeyda atraviesa un presente delicado en la Liga española. En el marco de la fecha 19, el conjunto andaluz volvió a tropezar y encendió las alarmas en la lucha por la permanencia. La derrota por 1-0 frente al Celta de Vigo dejó al equipo apenas tres puntos por encima del Valencia, hoy en zona de descenso a la Segunda División.

La cruda frase de Matías Almeyda tras la derrota del Sevilla Tras el encuentro, el entrenador argentino fue tajante en conferencia de prensa y apeló a la experiencia más dura de su carrera, al recordar el descenso que le tocó afrontar con River, en un claro mensaje de advertencia y reflexión: "La falta de unión llevó a un grande como River a Segunda. Hablando no se sale, se sale trabajando. Las cosas lindas o feas que pueda decir no sirven para nada", sentenció.

Matías Almeyda, que tuvo su primera experiencia como técnico cuando asumió en River en la B Nacional, dirigirá al AEK de Grecia. Foto: Archivo Matías Almeyda recordó el descenso de River al comparar el presente del Sevilla. El inicio de la temporada había generado expectativas positivas, especialmente luego de la contundente victoria por 4-1 ante Barcelona. No obstante, el desarrollo del campeonato mostró otra cara: el Sevilla apenas consiguió seis triunfos y, pese a que aún resta un largo tramo por disputarse, vuelve a verse comprometido con la salvación, una situación similar a la vivida en el curso anterior.

A este panorama deportivo se suma un escenario económico complejo. Las limitaciones financieras impiden salir al mercado en busca de refuerzos de peso que permitan cambiar el rumbo, motivo por el cual Almeyda ha debido apoyarse en varios futbolistas surgidos de las divisiones inferiores: "Ustedes saben la parte económica del Sevilla. Es difícil que se pueda reforzar el equipo", lanzó.