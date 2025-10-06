La cruda reflexión de Matías Almeyda tras la goleada 4-1 del Sevilla frente al Barcelona: "Tengo 80 mensajes"

El ciclo de Matías Almeyda al frente del Sevilla comenzó con el pie derecho su nueva experiencia en la Liga de España . Tras una temporada complicada, donde el equipo se salvó del descenso por un punto, el Pelado goleó al Barcelona por 4-1 y devolvió paz a un club que necesitaba alegría urgente.

No solo fue la magnitud del rival, último campeón de La Liga y casi finalista de la Champions League, sino también la realidad del Sevilla , que venía de temporadas muy irregulares y con un presente deportivo crítico.

Desde su llegada, Sevilla marcha sexto en La Liga con los mismos puntos que el Atlético de Madrid. Almeyda se mostró feliz pero prudente: “Ni en la derrota somos tan malos, ni en la victoria somos tan buenos”.

En referencia a la repercusión del triunfo, dijo: “Hoy tenía 80 mensajes, ¿para qué? Sé donde quiero llegar, me da felicidad por el grupo y la afición, que hacía mucho que no se iba con esta alegría. Tranquilidad”.

El técnico resaltó la importancia de la entrega y la actitud del plantel: “Todos están entregando el máximo. Si analizamos el equipo no hay uno que haya sobresalido, sobresalió el equipo y es lo que más me gusta. De eso va este juego. Es nuestra manera y nos va a llevar a conseguir cosas importantes”.

Además destacó que la victoria corta rachas negativas históricas, ya que Sevilla no le ganaba al Barcelona de local desde hace diez años, y celebró la conexión del grupo con la afición tras casi cinco meses sin triunfos en casa.