La cruda reflexión de Matías Almeyda tras la goleada 4-1 del Sevilla frente al Barcelona: "Tengo 80 mensajes"
Matías Almeyda celebró la histórica goleada por 4-1 frente al Barcelona, pero en la conferencia de prensa dejó un mensaje tan claro como contundente.
El ciclo de Matías Almeyda al frente del Sevilla comenzó con el pie derecho su nueva experiencia en la Liga de España. Tras una temporada complicada, donde el equipo se salvó del descenso por un punto, el Pelado goleó al Barcelona por 4-1 y devolvió paz a un club que necesitaba alegría urgente.
No solo fue la magnitud del rival, último campeón de La Liga y casi finalista de la Champions League, sino también la realidad del Sevilla, que venía de temporadas muy irregulares y con un presente deportivo crítico.
El mensaje de Matías Almeyda contra el exitismo
Desde su llegada, Sevilla marcha sexto en La Liga con los mismos puntos que el Atlético de Madrid. Almeyda se mostró feliz pero prudente: “Ni en la derrota somos tan malos, ni en la victoria somos tan buenos”.
En referencia a la repercusión del triunfo, dijo: “Hoy tenía 80 mensajes, ¿para qué? Sé donde quiero llegar, me da felicidad por el grupo y la afición, que hacía mucho que no se iba con esta alegría. Tranquilidad”.
El técnico resaltó la importancia de la entrega y la actitud del plantel: “Todos están entregando el máximo. Si analizamos el equipo no hay uno que haya sobresalido, sobresalió el equipo y es lo que más me gusta. De eso va este juego. Es nuestra manera y nos va a llevar a conseguir cosas importantes”.
Además destacó que la victoria corta rachas negativas históricas, ya que Sevilla no le ganaba al Barcelona de local desde hace diez años, y celebró la conexión del grupo con la afición tras casi cinco meses sin triunfos en casa.