Sin lugar con Gallardo, River cerró su primera venta del mercado: un defensor se va al fútbol español

Con el plantel en plena reconfiguración, River empezó a mover fichas también en el rubro salidas y ya concretó la primera venta del mercado.

A pesar de que el futbolista había regresado a River por pedido de Gallardo (el club pagó la cláusula de repesca), no será tenido en cuenta y se va a Europa.

River empezó a acomodar su plantel no solo con refuerzos, sino también con salidas. Tras las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, y mientras busca avanzar por Maher Carrizo y Jhohan Romaña, el club cerró su primera venta del mercado de pases.

En las últimas horas se oficializó la salida de Sebastián Boselli, defensor uruguayo que no tenía lugar en la consideración de Marcelo Gallardo. A diferencia de las salidas anteriores, que fueron a préstamo, esta vez se trata de una transferencia definitiva.

River acordó la venta de Sebastián Boselli a Europa Boselli celebra el gol de River Foto: EFE Boselli celebra el gol de River Foto: EFE Boselli había regresado a River por un pedido puntual del Muñeco, quien solicitó ejecutar la cláusula de repesca acordada con Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el zaguero nunca logró afianzarse y terminó relegado, alternando entre el banco de suplentes y la tribuna.

La carrera del defensor, campeón del Mundial Sub 20 2023 con Uruguay, continuará en Getafe. El club español acordó pagar 1.500.000 dólares por el 50% del pase, según informó el colega César Merlo. De esta manera, River conservará un 20% de la ficha, ya que al momento de comprarlo a Defensor Sporting había adquirido el 70% por 3.700.000 dólares.

Así, el Millonario comienza a liberar cupos y a recuperar parte de la inversión realizada, mientras Gallardo sigue ajustando un plantel que todavía promete más movimientos antes del cierre del mercado.