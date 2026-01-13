La picante frase de Gustavo Costas sobre Racing y el mercado: "Parecía que River..."

Gustavo Costas atraviesa la recta final de la pretemporada con sensaciones muy diferentes a las de ciclos anteriores. El entrenador de Racing no oculta su satisfacción por el trabajo realizado, mientras remarca un cambio de escenario que, según él, posiciona al club en un lugar mucho más atractivo dentro del fútbol argentino.

El DT puso el acento en la calidad y la intensidad de los entrenamientos, un aspecto que considera determinante para sostener la competitividad. “Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”, afirmó en diálogo con TyC Sports, convencido del camino elegido.

Además, Costas destacó la actitud del grupo y la respuesta de los futbolistas en cada práctica. “Se trabajó muy bien, el grupo sigue creciendo y los chicos dieron todo. Entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas y eso nos dejó muy conformes”, explicó, al tiempo que valoró la llegada de los refuerzos necesarios para completar el plantel.

Gustavo Costas, contundente sobre el mercado de pases Al referirse a los rumores que circularon en torno a posibles salidas, el entrenador le bajó el tono a las versiones, aunque dejó una frase que rápidamente llamó la atención. “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto: aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”, comentó entre risas durante la entrevista.

Gustavo Costas en TyC Sports Gustavo Costas en TyC Sports Para Costas, ese tipo de interés no genera preocupación, sino que confirma el buen momento que atraviesa la Academia. “Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”, sostuvo, destacando el reconocimiento implícito que eso representa.