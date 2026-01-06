¡Bombazo! River va por otra figura excluyente de Racing: tiene cláusula de US$ 15.000.000
Marcelo Gallardo analiza alternativas para reforzar a River y puso el foco en un jugador de Racing que fue una de las revelaciones del último año.
Una de las novedades más importantes del mercado de pases de River en los últimos días fue la salida de Jeremías Ledesma rumbo a Rosario Central. La decisión obligó a Marcelo Gallardo y a su cuerpo técnico a buscar alternativas para reforzar el arco y sumar un competidor para Franco Armani.
La salida de Conan se explicó por la falta de continuidad durante su año y medio en Núñez. Pese a haber llegado con la expectativa de convertirse en el sucesor natural de Armani, apenas disputó siete partidos oficiales y terminó regresando al Canalla a préstamo, con obligación de compra incluida.
En ese contexto, apareció el nombre de Facundo Cambeses, actual arquero de Racing. El ex Banfield fue una de las grandes revelaciones del último año en el fútbol argentino y ganó protagonismo tras los flojos rendimientos de Gabriel Arias, siendo determinante en partidos decisivos de la Copa Libertadores.
Según comentó Pablo Mouche en TyC Sports, River ya se mueve por Cambeses como posible reemplazo de Ledesma. Además, su representante, Juan Cruz Oller, mantiene una buena relación con el entorno del Millonario, un detalle que podría allanar el diálogo entre las partes.
Sin embargo, desde Racing niegan cualquier negociación en marcha y consideran al arquero intransferible. En Avellaneda solo evalúan una salida mediante el pago de la cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de dólares. En los últimos meses, la Academia intentó renovarle el contrato para elevar ese monto, aunque no hubo acuerdo.
Los números de Cambeses en Racing
Durante la temporada 2025, Cambeses disputó 27 partidos, recibió 14 goles y mantuvo la valla invicta en 17 oportunidades. Su gran nivel lo llevó incluso a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina para el amistoso ante Puerto Rico, donde sumó sus primeros minutos con la Mayor y terminó de consolidarse como una de las figuras del fútbol local.