Messi, al desnudo: fútbol en casa, los límites de Antonela y una confesión inesperada: "Soy más raro que..."

El 2026 es un año especial para Lionel Messi . El capitán de la Selección argentina afronta nuevos desafíos con Inter Miami y tiene en el horizonte dos grandes objetivos con la Albiceleste: la Finalissima ante España y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Antes de meterse de lleno en la competencia, el #10 se tomó un respiro y habló de todo en una entrevista íntima con Luzu TV.

“Nosotros vivimos con la pelota”, arrancó Messi , al describir el día a día con sus hijos. “De los tres, Mateo es al que más le gusta estar con la pelota, todo el día. La verdad es que vienen mucho al club también, entrenan”, contó. ¿Jugar en casa? Ahí aparece el límite: “En casa mucho no nos dejan jugar a la pelota, ja”, dijo entre risas, en referencia a Antonela Roccuzzo .

El rosarino explicó que la rutina es intensa. “Salen del cole y ya venimos para el club. Entrenan lunes, martes, meriendan y venimos para acá. No hay mucho tiempo”, detalló. Aun así, cuando pueden, la pelota siempre aparece: “Por ahí hacemos un loquito, alguno en el medio”.

Messi contó que juega a la pelota con los hijos dentro de su casa pero que Antonela no los deja hacer mucho quilombo.

Messi contó que juega a la pelota con los hijos dentro de su casa

Sobre los trucos y la habilidad con la pelota, Messi fue sincero. “Me salen todas, pero nunca me gustó hacerlas. De chico hacía más, boludeaba mucho más, pero nunca me gustó eso en los partidos”, confesó.

Messi también habló de su costado más cotidiano, lejos del fútbol. Contó que consume muchas series y streaming, aunque no siempre en vivo. “Miramos de todo. Por ahí el horario es más difícil, miro resúmenes, clips… dos horas menos te cambian mucho el día”, explicó sobre la rutina en Estados Unidos.

En el plano emocional, se mostró sin filtros: “Soy sensible. Lloro por ahí con películas, sobre todo con hechos verídicos”. Y hasta se permitió una definición que sorprendió: “Soy más raro que la mierda”, lanzó, entre risas, al hablar de su personalidad y de rasgos que comparte con Thiago y Ciro.

También hubo espacio para la astrología y el mundo del espectáculo. “Soy de cáncer, pero no sé nada. Anto sabe más”, dijo, antes de reconocer que le gusta el chisme. “Me gusta, soy como mi vieja. A Anto no tanto, soy más yo”, contó, con humor.

Su mirada sobre las redes sociales y el futuro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/2008576088486932715&partner=&hide_thread=false “Tengo algunos que quiero dejar de seguir y no dejo”



Messi dijo que todas esas “boludeces” de las redes sociales después repercuten para mal. pic.twitter.com/4lREMuH79T — Resumido (@Resumidoinfo) January 6, 2026

Sobre las redes sociales, admitió que es donde más se cuida. “A veces quiero dejar de seguir a alguno y no lo hago por lo que puede pasar después. No me gusta que se hable de mí por otra cosa que no sea jugar al fútbol”, explicó.

Cuando le preguntaron si le queda algo por ganar, Messi fue contundente. “No, gracias a Dios… ¿qué me va a quedar? Todo llegó en el momento justo. La Copa América, después Qatar… cuando le hice señas a mi familia fue eso: ‘ya está’. Todo lo que venga ahora es de arriba”, reflexionó.

Finalmente, se permitió pensar en el futuro. “De técnico no me veo. Manager me gusta, pero más me llama la parte de propietario. Tener mi propio club, hacerlo crecer desde abajo y dar oportunidades”, cerró, dejando otra ventana abierta en la historia del mejor de todos.