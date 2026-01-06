Messi contó por qué se frustró su pase a River y dejó un detalle inédito del día de la prueba: "Yo fui por..."
Lionel Messi habló como nunca de su prueba en River y explicó por qué el sueño de ponerse la banda roja se cortó antes de empezar.
Después de muchísimo tiempo, Lionel Messi volvió a referirse a su pase frustrado a River y reveló un dato hasta ahora poco conocido. El capitán argentino explicó, con nombre propio y desde su experiencia personal, por qué no pudo continuar su carrera en Núñez antes de emigrar a Barcelona.
Lionel Messi reveló que fue por su propia cuenta a probarse a River
La Pulga recordó que, tras los problemas para continuar en Newell’s, fue él mismo quien se movió para probar suerte en River. “Fui a River, hice una prueba en River… yo fui por mi cuenta a River, hice una prueba ahí, estuve entrenando y a los diez días volví”, contó en una entrevista con Luzu TV, junto a Nicolás Occhiato y Diego Lewkowicz.
Te Podría Interesar
Messi relató que la respuesta futbolística fue positiva. “En River me dijeron que sí, que querían que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento, de todo. Me tenía que quedar en la pensión”, explicó. Sin embargo, el problema apareció cuando surgió la necesidad de gestionar el pase desde Newell’s. “Me dijeron: ‘nosotros no podemos hacer nada por el pase, tenés que ir vos a sacarlo a Newell’s y venir para quedarte’. Cuando fui a pedirlo, obviamente no me lo daban y era muy difícil. Ahí se cortó todo”, detalló.
Cómo comenzó el tratamiento que cambió la historia
El rosarino aclaró que la traba no fue exclusivamente institucional y apuntó a una persona puntual del club del Parque. “El tratamiento en Newell’s era muy caro. El club dijo que se iba a hacer cargo, la empresa de mi viejo ponía una parte, pero así y todo no llegábamos”, recordó. Y agregó un episodio que marcó a su familia: “Le hacían ir todos los días a mi vieja a buscar plata y cuando le decían que se la iban a dar, le daban 5 o 10 pesos. La caminaban”.
En ese sentido, Messi fue claro al explicar el enojo familiar. “A veces le decían ‘no está el tipo que te la tiene que dar’. Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s. Con las personas que estaban en ese momento, no con el club”, aclaró. Y cerró con una reflexión fuerte: “Entre comillas, por eso después pasó todo lo que pasó: que me fui a Barcelona, que la mitad de la familia se separó”.
Por qué no firmó en River
Quien también aportó su versión fue Eduardo Abrahamian, el captador que le dio la prueba a Messi en River. En una entrevista con Radio La Red en octubre de 2024, recordó: “Yo dije: este chico de acá de River no se va. Me los llevé al papá y a él a la oficina para hacerle la ficha, la hicimos, pero nos faltaba que viniera la madre a firmar”.
Según explicó, ese fue el punto clave. “El padre firmó y Lionel también, pero la mamá nunca vino. Si la mamá firmaba, ya teníamos la ficha completa y después había que traer el pase desde Newell’s”, contó. Incluso detalló que existía una alternativa reglamentaria: “Se podía manejar a través de la Liga Santafesina porque Newell’s no estaba afiliado a la AFA en infantiles”.
“Esperamos que Celia viniera a firmar, pero nunca volvieron. Yo quería que él jugara en River, era lo único que quería. Al poco tiempo se fueron a Barcelona y después pasó todo lo que pasó”, concluyó Abrahamian.