Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 12 y horarios para seguirla en Argentina

La penúltima jornada del Dakar aparece como la más extensa y exigente, con horarios de madrugada en Argentina y un recorrido clave rumbo a Yanbu.

El Rally Dakar 2026 transita sus últimas horas de competencia y la Etapa 12 asoma como una jornada determinante. No solo se trata de la penúltima etapa, sino también de la más extensa de toda la edición, un filtro decisivo antes de un cierre con apenas 105 kilómetros cronometrados, donde históricamente son pocos los cambios profundos en la clasificación general.

El recorrido entre Al Henakiyah y Yanbu puede resultar clave en varias categorías. En autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah llega como líder y con una ventaja que lo posiciona como favorito, aunque el Dakar ha demostrado que ningún margen es definitivo hasta cruzar la meta final. En motos, el panorama es mucho más abierto: Luciano Benavides recuperó el liderazgo en la etapa anterior, pero las diferencias son mínimas y cualquier error puede tener consecuencias inmediatas.

benavides argentinos Luciano Benavides, la gran ilusión argentina del Dakar 2026. Instagram @l.benavides77 Con pilotos y máquinas al límite tras casi dos semanas de exigencia extrema, la Etapa 12 aparece como una verdadera prueba de resistencia física, mental y mecánica. La combinación de distancia, fatiga acumulada y complejidad del terreno convierte a esta jornada en un punto de quiebre antes del desenlace definitivo.

Horarios de la Etapa 12 del Dakar 2026 en Argentina La Etapa 12 se disputará el viernes 16 de enero, con largadas en plena madrugada para Sudamérica. En Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, los horarios previstos son:

Motos: 01:50

Coches: 03:55 Recorrido de la Etapa 12: Al Henakiyah – Yanbu El trazado de la Etapa 12 del Dakar 2026 contempla 718 kilómetros totales, con 310 kilómetros de especial cronometrada y 409 de enlace, lo que la convierte en la jornada más larga del rally. El itinerario propone una mezcla exigente de pistas rápidas, sectores angostos y zonas donde la navegación vuelve a ser protagonista.