Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 12 y horarios para seguirla en Argentina
La penúltima jornada del Dakar aparece como la más extensa y exigente, con horarios de madrugada en Argentina y un recorrido clave rumbo a Yanbu.
El Rally Dakar 2026 transita sus últimas horas de competencia y la Etapa 12 asoma como una jornada determinante. No solo se trata de la penúltima etapa, sino también de la más extensa de toda la edición, un filtro decisivo antes de un cierre con apenas 105 kilómetros cronometrados, donde históricamente son pocos los cambios profundos en la clasificación general.
El recorrido entre Al Henakiyah y Yanbu puede resultar clave en varias categorías. En autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah llega como líder y con una ventaja que lo posiciona como favorito, aunque el Dakar ha demostrado que ningún margen es definitivo hasta cruzar la meta final. En motos, el panorama es mucho más abierto: Luciano Benavides recuperó el liderazgo en la etapa anterior, pero las diferencias son mínimas y cualquier error puede tener consecuencias inmediatas.
Con pilotos y máquinas al límite tras casi dos semanas de exigencia extrema, la Etapa 12 aparece como una verdadera prueba de resistencia física, mental y mecánica. La combinación de distancia, fatiga acumulada y complejidad del terreno convierte a esta jornada en un punto de quiebre antes del desenlace definitivo.
Horarios de la Etapa 12 del Dakar 2026 en Argentina
La Etapa 12 se disputará el viernes 16 de enero, con largadas en plena madrugada para Sudamérica. En Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, los horarios previstos son:
- Motos: 01:50
- Coches: 03:55
Recorrido de la Etapa 12: Al Henakiyah – Yanbu
El trazado de la Etapa 12 del Dakar 2026 contempla 718 kilómetros totales, con 310 kilómetros de especial cronometrada y 409 de enlace, lo que la convierte en la jornada más larga del rally. El itinerario propone una mezcla exigente de pistas rápidas, sectores angostos y zonas donde la navegación vuelve a ser protagonista.
A lo largo del recorrido, los pilotos deberán gestionar las velocidades en tramos abiertos sin caer en excesos, mientras que los sectores más trabados pondrán a prueba la precisión y la concentración. Los lechos de río, con arena fina y piedras ocultas, exigirán máxima atención, especialmente para los navegantes en autos. Aunque las grandes dunas ya no dominan el paisaje, los cordones de arena y las zonas técnicas siguen siendo una amenaza real: un pequeño error puede traducirse en una pérdida de tiempo decisiva cuando el Dakar 2026 entra en su recta final.