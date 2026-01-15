El futbolista de River que podría irse a la MLS después de más de 6 años en el club

River vendería a uno de los jugadores que más tiempo llevan en el plantel a Estados Unidos por una cifra que rondaría los 3 millones de dólares.

River Plate se encuentra en plena pretemporada de cara a un 2026 que será diferente a lo que venía siendo la última década. Sin Libertadores y con la urgencia de volver a gritar campeón de un título importante (el último fue la Liga 2023), está realizando un mercado de pases muy severo, tanto con los fichajes como con las salidas.

En el último mes y medio ya se desprendió de muchos nombres importantes, como Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo 'Pity' Martínez y Miguel Ángel Borja, entre otros. Y en los próximos días podría irse otro futbolista que lleva muchos años en Núñez, pero que la última temporada dejó bastante que desear.

Paulo Díaz se iría de River e la MLS Paulo Díaz River Riestra Clausura 2025 El ciclo de Paulo Díaz en River estaría terminado. Fotobaires Se trata de Paulo Díaz, que viste la banda roja desde mediados 2019 y tiene contrato por dos años más, hasta diciembre de 2027. Sin embargo, su historia en el Millonario pareciera estar terminada, ya que en 2025 fue de los jugadores más resistidos por los hinchas y Marcelo Gallardo lo marginó de los compromisos finales. De hecho, si bien lo incluyó en la pretemporada, no formó parte de la planilla en el amistoso del pasado domingo.

El chileno tiene además uno de los contratos más altos del plantel, por lo que su salida significaría un gran alivio para las arcas de River. Y si bien hubo algunas ofertas desde Arabia Saudita, todas las fichas están puestas en que se marche a la MLS estadounidense por una suma que rondaría los 3 millones de dólares.