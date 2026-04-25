Aplausómetro millonario: cuáles fueron los 3 titulares de River silbados en el Monumental

A una semana de haber perdido el Superclásico, el público de River repudió a 3 futbolistas del once inicial contra Aldosivi.

La derrota en el Superclásico del pasado domingo no fue gratuita para River Plate. Pese a ya estar clasificado a los playoffs del Torneo Apertura de manera anticipada, la forma en la que se perdió frente al eterno rival y en condición de local dejó malas sensaciones entre los hinchas, los cuales se expresaron este sábado en el Monumental.

Esta noche, el Millonario enfrentó en Núñez a Aldosivi por la fecha 16. En la previa del encuentro, cuando la voz del estadio daba los nombres del once inicial, el público en las gradas aplaudió a la mayoría de los jugadores, excepto a tres titulares con los que se mostró hostil y para el que reservó únicamente silbidos.

Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Maxi Salas fueron silbados en el Monumental Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Maxi Salas fueron silbados en el Monumental Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Maximiliano Salas, los tres con un largo historial negativo en el juicio de los fanáticos riverplatenses, fueron nuevamente los futbolistas repudiados, en contraste con el resto de sus compañeros, con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña como los más aplaudidos.

Como si se tratara de una suerte de redención divina, dos de ellos le terminarían dando el triunfo a la Banda, ya que Galoppo abrió al marcador al minuto 39 -con lo que cortó una sequía de 25 partidos- y luego Colidio, tras el empate parcial de la visita, volvió a poner al local en ventaja a los 83'. Lugo Kendry Páez sellaría el 3-1 final en el descuento.