El fuerte mensaje de Ángel Di María tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

La clasificación de Rosario Central a los octavos de final del Torneo Apertura no solo dejó un resultado positivo en lo deportivo, sino también una fuerte señal desde lo emocional. Tras el triunfo por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, el capitán del equipo decidió expresarse públicamente con un mensaje que rápidamente ganó repercusión.

Ángel Di María utilizó su cuenta de Instagram para compartir sensaciones luego de asegurar el objetivo de meterse en la fase eliminatoria . En un contexto atravesado por críticas y opiniones externas, el referente del plantel eligió responder con una frase directa: “Nos quieren ver abajo, pero de abajo venimos. Sin presión y sin miedo”.

El posteo se da en un contexto particular que rodea al club. La decisión de la AFA de instalar un reconocimiento simbólico al equipo que más puntos sume a lo largo de la temporada —en un formato de competencia dividido en torneos cortos y playoffs— generó cuestionamientos desde distintos sectores del fútbol argentino. Esa situación derivó en una reacción adversa hacia Rosario Central que, por peso propio, también alcanzó a su principal figura.

Un mensaje que refleja el clima en Rosario Central

Sin hacer referencias explícitas, el mensaje deja entrever una respuesta a ese contexto, con una postura de unidad y fortaleza. El campeón del mundo también hizo hincapié en el desgaste que implica la seguidilla de compromisos, destacando el esfuerzo del plantel: “Viajes, partidos, cansancio, partido, viaje, cansancio, partido y así seguimos. Pero un guerrero no afloja, no se rinde y sigue por cada objetivo como siempre. Orgulloso de nosotros”.

Desde lo futbolístico, Di María viene sumando minutos tras dejar atrás una molestia física. Más allá de su participación en cancha, su liderazgo resulta central. Cada intervención pública del capitán tiene impacto en el entorno del club, y esta vez no fue la excepción.