La insólita confesión de un ex River que ganó 3 títulos con el club: "Me daba vergüenza hablar con Gallardo"

Un futbolista con pasado reciente en River analizó su paso por Núñez y dejó una particular frase sobre su relación con Marcelo Gallardo. "Me inhibía", dijo.

Marcelo Gallardo dejó una huella imborrable en cada futbolista que pasó por su ciclo en River, y Pablo Solari no fue la excepción. El delantero, que dejó Núñez a comienzos de 2025, dejó en claro que el paso por el club y por el Muñeco marcó un antes y un después en su carrera.

Ya instalado en el fútbol ruso hace un año, el actual extremo del Spartak de Moscú repasó las enseñanzas que recibió del entrenador más importante en la historia del Millonario, incluso en un segundo ciclo que estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Pablo Solari: de las enseñanzas de Gallardo a su confesión sobre su relación con el DT “Marcelo es muy intenso, es muy competitivo, que quiere ganar todo el tiempo, a mí me ayudo un montón, porque él me enseñó a jugar como segundo delantero, yo siempre había sido un extremo que jugaba por afuera, eso te daba variedad al juego”, remarcó Solari en diálogo con AFA Estudio.

Pablo Solari marcó un doblete en el Monumental. Foto: FotoBaires Pablo Solari marcó un doblete en el Monumental. Foto: FotoBaires Más allá de lo táctico, el atacante explicó cómo era su relación personal en el día a día con Gallardo y sorprendió con una particular confesión: “Cuando era necesario me daba consejos, yo no soy de hablar mucho, también como hincha, me daba como mucho respeto, lo veía como ídolo. Él impone, a mí me daba como vergüenza hablar con él, me inhibía. Me emocionaba tenerlo como entrenador a lo primero, después se fue dando más natural”.