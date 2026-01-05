La Liga Profesional confirmó días y horarios del Torneo Apertura: así se jugarán las primeras 12 fechas
La Liga Profesional oficializó la programación inicial del certamen que arranca el 22 de enero y trae ajustes por Copa Argentina y torneos internacionales.
La Liga Profesional dio a conocer este lunes los días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, que comenzará el jueves 22 de enero y se extenderá hasta mayo, en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La confirmación llegó acompañada de una serie de aclaraciones sobre cómo se armó el fixture.
Uno de los puntos centrales es el descanso entre partidos. Desde la organización informaron que se respetará un mínimo de 72 horas entre encuentros, aunque la intención general es llegar a las 96. Ese criterio se aplicará especialmente en las fechas que se jueguen entre semana, puntualmente las jornadas 2, 7 y 10.
Te Podría Interesar
El jueves 22 de enero comenzará el Torneo Apertura con Aldosivi-Defensa
Además, se estableció que habrá cuatro partidos por día, distribuidos entre viernes, sábado, domingo y lunes, con el objetivo de “solapar la menor cantidad de partidos” y ordenar la grilla televisiva. En la misma línea, se confirmó la continuidad del horario de verano hasta la fecha 10 inclusive: no habrá encuentros que comiencen antes de las 17 horas.
Otro aspecto tenido en cuenta fue la coordinación con la Copa Argentina. El cronograma del Apertura fue armado para que los clubes tengan el descanso necesario de cara a los 32avos de final del certamen federal, evitando superposiciones que compliquen la logística y la preparación.
También hubo consideraciones puntuales para algunos equipos. Lanús, que disputará la Recopa Sudamericana, tendrá reprogramados sus partidos de las fechas 6 y 7. En el caso de Argentinos Juniors, que afronta el repechaje de la Copa Libertadores, la postergación de esas mismas jornadas dependerá de si avanza a la Fase 3 del torneo continental.
Por ahora, solo resta conocer la programación de las últimas cuatro fechas del campeonato. En ese tramo aparecerá uno de los platos fuertes del semestre: el Superclásico, con River como local ante Boca en el Monumental, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura.
Así será el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026
Fecha 1
Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
- 20.00 Unión – Platense (Zona A)
- 20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
- 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
- 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River (Zona B)
- 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Fecha 2
Lunes 26 de enero
- 17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
- 17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
- 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
- 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
- 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
- 17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
- 20.00 River – Gimnasia (Zona B)
- 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
- 17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15 Lanús – Unión (Zona A)
- 19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
- 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
- 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
- 19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
- 22.00 Talleres – Platense (Zona A)
- 22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
- 17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
- 19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
- 21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
- 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
- 17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Tigre – Racing (Zona B)
- 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
- 19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
- 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
- 21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
- 21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
- 17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
- 20.00 River – Tigre (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
- 17.00 Platense – Independiente (Zona A)
- 17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
- 22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
- 19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
- 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
- 21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
- 18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
- 20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
- 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
- 17.30 Banfield – Racing (Zona B)
- 19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
- 17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
- 19.30 Boca – Platense (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
- 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
- 17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
- 17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- 19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- 19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
- 18.00 Estudiantes – Sarmiento
- 20.00 Boca – Racing
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- 22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
- 17.00 Platense – Barracas Central
- 17.00 Banfield – Newell’s
- 19.15 Deportivo Riestra – Huracán
- 21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
- 18.30 Vélez – River
- 21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
- Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
- 17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
- 17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
- 19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
- 22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
- 17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
- 19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
- 17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
- 17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
- 19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
- Lanús – Boca (Zona A)
- Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
- 17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
- 22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
- 17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
- 19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
- 19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
- 21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
- 21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
- 17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
- 19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
- 19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
- 21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
- 19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
- 19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
- 19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
- 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
- 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
- 22.00 Unión – Talleres (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
- 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
- 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
- 21.30 Racing – Huracán (Zona B)
- 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
- 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
- 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
- 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Fecha 10
Martes 10 de marzo
- 17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
- 17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
- 19.45 Independiente – Unión (Zona A)
- 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
- 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
- 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
- 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
- 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
- 19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
- 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
- 21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
- 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
- 17.00 Platense – Vélez (Zona A)
- 20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
- 15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
- 15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
- 19.45 River – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
- 15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
- 15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
- 17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
- 20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
- 19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
- 21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
- 21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
- 21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
- 21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
- 15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
- 17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
- 20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
- 15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
- 17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
- 20.00 Boca – Instituto (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
- 22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
- 19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
- 21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
- 19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)