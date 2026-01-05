La Liga Profesional confirmó días y horarios del Torneo Apertura: así se jugarán las primeras 12 fechas

La Liga Profesional oficializó la programación inicial del certamen que arranca el 22 de enero y trae ajustes por Copa Argentina y torneos internacionales.

La Liga Profesional dio a conocer este lunes los días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, que comenzará el jueves 22 de enero y se extenderá hasta mayo, en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La confirmación llegó acompañada de una serie de aclaraciones sobre cómo se armó el fixture.

Uno de los puntos centrales es el descanso entre partidos. Desde la organización informaron que se respetará un mínimo de 72 horas entre encuentros, aunque la intención general es llegar a las 96. Ese criterio se aplicará especialmente en las fechas que se jueguen entre semana, puntualmente las jornadas 2, 7 y 10.

El jueves 22 de enero comenzará el Torneo Apertura con Aldosivi-Defensa Liga Profesional Además, se estableció que habrá cuatro partidos por día, distribuidos entre viernes, sábado, domingo y lunes, con el objetivo de “solapar la menor cantidad de partidos” y ordenar la grilla televisiva. En la misma línea, se confirmó la continuidad del horario de verano hasta la fecha 10 inclusive: no habrá encuentros que comiencen antes de las 17 horas.

Otro aspecto tenido en cuenta fue la coordinación con la Copa Argentina. El cronograma del Apertura fue armado para que los clubes tengan el descanso necesario de cara a los 32avos de final del certamen federal, evitando superposiciones que compliquen la logística y la preparación.

Platense campeón.JPG Platense fue el gran campeón del último Torneo Apertura 2025. FotoBaires También hubo consideraciones puntuales para algunos equipos. Lanús, que disputará la Recopa Sudamericana, tendrá reprogramados sus partidos de las fechas 6 y 7. En el caso de Argentinos Juniors, que afronta el repechaje de la Copa Libertadores, la postergación de esas mismas jornadas dependerá de si avanza a la Fase 3 del torneo continental.