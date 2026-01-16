Escándalo en Turquía: fuerte sanción al Galatasaray de Mauro Icardi

La Federación Turca de Fútbol sancionó al Galatasaray, club donde milita Mauro Icardi, con más de 1,3 millones de liras turcas: el motivo.

Galatasaray, equipo en el que juega el argentino Mauro Icardi, fue multado tras la Supercopa de Turquía.

La Federación del Fútbol Turco (TFF) anunció una sanción económica contra el Galatasaray, club en el que juega el delantero argentino Mauro Icardi, por no participar en la ceremonia de entrega de medallas de la Supercopa, luego de perder 2-0 ante el Fenerbahçe.

Según informó el organismo en un comunicado oficial, la multa principal asciende a 1,1 millones de liras turcas (unos 22.000 euros) por la ausencia del equipo en la premiación, a la que se sumó otra sanción de 220.000 liras (4.400 euros) debido al comportamiento de su hinchada durante el encuentro.

Por su parte, el Fenerbahçe también fue castigado con una multa de 6.600 euros por incidentes protagonizados por sus simpatizantes en el mismo partido, disputado en un clima de marcada tensión.

El origen del conflicto en la Supercopa La Supercopa se jugó el sábado pasado en el estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, y enfrentó al Galatasaray, campeón de la Copa de Turquía y de la Superliga 2024-25, con el Fenerbahçe, subcampeón del torneo local.

La polémica se desató incluso antes del inicio del encuentro, cuando hinchas del Fenerbahçe interrumpieron el minuto de silencio en homenaje a Gökmen Özdenak, exdelantero del Galatasaray entre 1967 y 1980, fallecido el 31 de diciembre pasado.