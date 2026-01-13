Insólito: Mauro Icardi erró dos veces el mismo penal con Galatasaray por la Copa de Turquía

Mauro Icardi tuvo una oportunidad doble de abrir el marcador frente al Fethyespor desde los doce pasos, pero malogró ambos disparos.

Mauro Icardi es sin duda una de las grandes figuras del plantel del Galatasaray. Sin embargo, eso no le impide tener malos partidos, y cuando un encuentro cae en un martes 13, las circunstancias no están dadas para que le salgan bien las cosas.

Esta tarde, su equipo enfrentó al humilde Fethyespor, un elenco de la Segunda División otomana, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa de Turquía, y el goleador argentino, que fue capitán para la ocasión, protagonizó un insólito blooper en el primer tiempo.

Mauro Icardi erró dos veces el mismo penal Mauro Icardi erró dos veces el mismo penal A los 35 minutos, con el marcador 0-0, el cuadro rojinaranja tuvo un penal a favor, y el atacante rosarino fue el encargado de ejecutarlo. Su remate cruzado no fue del todo bueno y fue tapado por el arquero rival, Arda Akbulut.

Sin embargo, el VAR detectó que el portero se había adelantado levemente, por lo que la pena máxima debió repetirse. Con la gran oportunidad de redimirse, Icardi volvió a patear, pero su disparo, que fue para el mismo palo, nuevamente fue contenido por el guardameta.