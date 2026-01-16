Sorpresa: la Reserva de Boca tendrá que enfrentar a cinco equipos del Ascenso en el próximo torneo
Se sortearon las zonas del Torneo Proyección y Boca quedó emparejado en la zona B donde se verá las caras con cinco equipos que militan en la Primera Nacional.
Una situación curiosa se dio durante el sorteo de la próxima temporada de los Torneos de Reserva, que se dividen en Apertura y Clausura al igual que los de Primera, con Boca Juniors enfrentando a cinco equipos del Ascenso.
Los conjuntos de la Primera Nacional que se medirán con el Xeneize serán Atlético de Rafaela, Colón, Ferro, San Martín de San Juan y Quilmes. Godoy Cruz será el único elenco de segunda división que no enfrentará a Boca.
Además, Independiente se encontrará en la misma situación, al darse la rareza de que la mayoría de los clubes del ascenso compartan la zona B.
