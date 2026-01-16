Sorpresa: la Reserva de Boca tendrá que enfrentar a cinco equipos del Ascenso en el próximo torneo

Se sortearon las zonas del Torneo Proyección y Boca quedó emparejado en la zona B donde se verá las caras con cinco equipos que militan en la Primera Nacional.

La Reserva de Boca se enfrentará a cinco equipos de la Primera Nacional en el Torneo Proyección.

Una situación curiosa se dio durante el sorteo de la próxima temporada de los Torneos de Reserva, que se dividen en Apertura y Clausura al igual que los de Primera, con Boca Juniors enfrentando a cinco equipos del Ascenso.

Los conjuntos de la Primera Nacional que se medirán con el Xeneize serán Atlético de Rafaela, Colón, Ferro, San Martín de San Juan y Quilmes. Godoy Cruz será el único elenco de segunda división que no enfrentará a Boca.

¡Todo listo para el arranque! En la sede de la #LPF se sortearon las Zonas para la Temporada 2026.



Boca jugará contra cinco equipos de la Primera Nacional en el torneo de Reserva Esto se da debido a una decisión tomada por la AFA, el año pasado, de invitar a ciertos clubes del ascenso al torneo de Reserva de Primera. Mientras que en 2025 fueron dos clubes, Colón y Ferro, la cuota de invitados se amplió a seis para esta edición.

¿Fue un buen sorteo? La reserva de Boca jugará contra cinco equipos de la Primera Nacional en su camino a defender el título conseguido en el Torneo Clausura 2025, que luego revalidaron al quedarse con el Trofeo de Campeones de Proyección.

Boca Trofeo de Campeones La reserva de Boca se consagró campeón del Trofeo de Campeones al vencer a Vélez por 2-0. @BocajrsOficial Los clubes de segunda categoría que deberán jugar contra el Xeneize, todos ellos invitados por la AFA, serán Atlético de Rafaela, Colón, Ferro, San Martín de San Juan y Quilmes, mientras que el único que no disputará partidos ante el club “Azul y Oro” será Godoy Cruz.