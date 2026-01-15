El realista mensaje de Ander Herrera sobre la Libertadores y su presente en Boca: "Con humildad y ambición"

Boca arrancó el 2026 con un empate sin goles ante Millonarios en la Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. Más allá del resultado, una de las figuras fue Ander Herrera, que jugó 45 minutos y volvió a mostrar jerarquía en la mitad de la cancha.

Tras el encuentro, el español habló con ESPN y se refirió a uno de los grandes temas que rodean al club: la Copa Libertadores , torneo al que Boca volverá después de dos años de ausencia. Y lo hizo con una frase que rápidamente tomó repercusión.

“Sabemos lo que significa la Copa para nuestra gente, así que con la humildad que requiere el hecho de no haberla jugado dos años, si no me equivoco, pero también con la ambición de ser un equipo copero”, sostuvo Herrera , marcando el equilibrio entre respeto y deseo de protagonismo.

El ex Manchester United también comparó el clima que se vive en Boca con lo que experimentó en Europa. Para el español, la Libertadores tiene una exigencia y una presión similar a la Champions League , algo que lo motiva especialmente en esta etapa de su carrera.

Además, se refirió a su presente personal y a la decisión de seguir en el club pese a las dudas que existieron meses atrás por las lesiones. “Yo amo el fútbol, me gusta mucho lo que hago y me gusta sentirme importante, útil, que puedo aportar. A los 3 o 4 días ya extrañaba mucho esto; más allá de lo contractual, sabían que iba a firmar lo que me pusieran”, confesó.

El plan de Boca con Ander Herrera

Embed ️ Claudio Úbeda analizó el empate ante Millonarios y destacó lo hecho por Ander Herrera en el partido pic.twitter.com/S5dUWrvFlY — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) January 15, 2026

Durante buena parte del 2025, Herrera estuvo condicionado por problemas físicos que le impidieron tener continuidad. Recién en el último tramo del año logró sumar minutos y volver a sentirse competitivo.

Pese a ese contexto, decidió continuar en Boca, pasó las fiestas con su familia en España y regresó convencido de que quería jugar la Libertadores con la camiseta xeneize. Así lo dejó claro también en sus declaraciones.

En ese sentido, Claudio Úbeda ya tiene una postura tomada: si el español está al ciento por ciento desde lo físico, será titular. Por eso, cada vez que suma minutos desde el arranque y responde en la cancha, renueva la ilusión del cuerpo técnico y de los hinchas.

Cuándo es el próximo amistoso de Boca

Boca tendrá un último ensayo antes del inicio de la competencia oficial. Será este domingo 18 de enero, cuando enfrente a Olimpia de Paraguay en San Nicolás, desde las 21 horas. Otro test para seguir ajustando piezas y, sobre todo, para ver nuevamente a Ander Herrera en acción.