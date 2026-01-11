El interés de un club europeo reabre la puja por Maher Carrizo mientras River espera

River Plate había logrado avanzar con firmeza en la negociación por Maher Carrizo y alcanzó un entendimiento con Vélez en los aspectos centrales de la transferencia. Sin embargo, la operación ingresó en una instancia de mayor cautela tras la irrupción de un competidor europeo.

El club de Núñez acordó con la dirigencia encabezada por Fabián Berlanga el monto, el porcentaje del pase y la modalidad de pago, lo que dejaba el cierre del traspaso sujeto únicamente a la decisión del futbolista. Ese panorama comenzó a modificarse en las últimas horas.

Carrizo , de 19 años, aún no confirmó su futuro y analiza las alternativas disponibles. Si bien River aparece como una opción concreta e inmediata, el interés proveniente del exterior volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de emigrar directamente al fútbol europeo.

El Feyenoord de los Países Bajos manifestó su interés por el mediapunta y se convirtió en un nuevo actor dentro de la negociación. La propuesta del club neerlandés no igualaría los valores económicos ofrecidos por River , ni para Vélez ni para el jugador, aunque representa un atractivo deportivo relevante.

La chance de incorporarse al fútbol europeo en este mercado coincide con el objetivo inicial del futbolista y de su entorno, lo que explica por qué la definición se mantiene abierta pese al acuerdo previo entre los clubes argentinos.

El acuerdo entre River y Vélez ya está encaminado

River alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el 50% de los derechos económicos de Carrizo por una cifra cercana a los seis millones de dólares. El pago al contado y en un único desembolso fue un punto determinante para convencer a Vélez.

Maher Carrizo River suma un rival europeo en la carrera por Maher Carrizo. @Velez

El Fortín necesita ingresos inmediatos para salir al mercado, condicionado por el incumplimiento en el pago de la segunda cuota del pase de Álvaro Montoro a Botafogo por parte del grupo inversor de John Textor. En ese contexto, la oferta del club de Núñez resultó conveniente desde lo financiero.

Los plazos y la postura de River

Con el entendimiento institucional prácticamente cerrado, la definición quedó supeditada a la decisión del jugador. A diferencia de otros casos recientes, el entorno de Carrizo no presenta objeciones a una eventual llegada a River, aunque prioriza analizar todas las opciones disponibles.

Desde Núñez, en tanto, dejaron trascender que la espera no será indefinida. Tras experiencias recientes en negociaciones similares, la dirigencia fijó un plazo interno para recibir una respuesta. Mientras tanto, la irrupción del interés europeo transformó una gestión avanzada en una puja abierta por el futuro de Maher Carrizo.