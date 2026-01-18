Gallardo contó los motivos de su continuidad en River e hizo una promesa contundente para 2026: "Vamos a..."

En el día de su cumpleaños, el DT habló del apoyo de los hinchas, del difícil cierre de 2025 y de la exigencia permanente que implica estar en River.

Marcelo Gallardo volvió a tomar la palabra en un momento especial. En el día de su cumpleaños número 50 y a menos de una semana del debut en el Torneo Apertura, el DT de River se mostró ilusionado con el futuro y explicó por qué decidió continuar en el club tras un cierre de 2025 marcado por derrotas y frustraciones.

En una entrevista difundida por la cuenta oficial de YouTube del Millonario, el Muñeco destacó el respaldo de los hinchas y lo puso como eje central de su decisión. “Llenás con 80 mil personas en todos los partidos, a cualquier hora, contra cualquier rival, eso no tiene nombre. El acompañamiento fue incondicional y tengo solamente palabras de agradecimiento”, expresó.

Gallardo contó los motivos de su continuidad en River y se ilusionó con 2026 Marcelo Gallardo contó por qué se quedó en River tras un flojo 2025 Marcelo Gallardo contó por qué se quedó en River tras un flojo 2025. Prensa River Plate Gallardo fue todavía más claro al explicar por qué eligió seguir al frente del equipo. “Hace 10 años que entro a un estadio y me ovacionan más de 80 mil personas todos los partidos. ¿Cómo no voy a ser agradecido con la gente? Estoy acá para seguir insistiendo, para intentar seguir siendo agradecido y tratar de seguir dándole alegría”, afirmó.

Lejos de esquivar la autocrítica, el DT reconoció que el último año no fue bueno, pero remarcó que ya quedó atrás. “Reconocemos la realidad: no fue un buen año, pero ya se acabó y ahora empieza otro. Tenemos que ser positivos, abrazarnos entre todos y trabajar para que el equipo dé respuestas”, sostuvo.

En ese sentido, Gallardo dejó un mensaje cargado de optimismo de cara a la temporada que comienza. “Vamos a tener un buen año. Es volver a contagiarnos, volver a sentir positivismo y creer que somos reales”, aseguró, con la mirada puesta en el arranque de la competencia oficial.