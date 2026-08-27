La buena noticia que comunicó la AFA sobre las sanciones a los jugadores de la Selección argentina

Mediante un comunicado oficial, la AFA dio a conocer una decisión que tomó la FIFA tras un pedido para atenuar los castigos para la Scaloneta.

El pasado viernes 21 de agosto, el país se vio sacudido por las severas y desmedidas sanciones de la FIFA a la Selección argentina por los incidentes en al final del Mundial 2026 y distintos episodios a lo largo del certamen, como la exposición de la bandera de Malvinas en semis y ciertas actitudes de la hinchada durante el torneo.

Los castigos incluyeron las suspensiones de Leandro Paredes por 10 partidos, Nahuel Molina por 7, Thiago Almada por 1 y Roberto Ayala por 3, además de numerosas multas económicas y reducción de aforo al 50 por ciento por 2 encuentros como local. La AFA inmediatamente informó que apelaría el fallo, con la posibilidad de recurrir al TAS en caso de ser necesario, y una semana después, este jueves 27, dio buenas noticia al respecto.

El comunicado de la AFA #Institucional La FIFA aprueba pedido de la AFA sobre sanciones del Mundial 2026



https://t.co/oFUXBDRrnw pic.twitter.com/YGlFsWFg5x — AFA (@afa) August 27, 2026 Mediante un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino contó que había enviado "un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase A y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero".

"En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada", informa el texto a continuación, algo más que positivo, ya que se temía que los castigos debieran cumplirse solo en compromisos oficiales como copas o Eliminatorias, pero el ente madre terminó dando su aval para que cuenten los amistosos.