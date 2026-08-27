Franco Colapinto renovó con Alpine: así está la grilla de la Fórmula 1 para 2027

Franco Colapinto continuará en la Máxima junto a Pierre Gasly en Alpine y ya son 11 los corredores confirmados para la próxima temporada.

La noticia que esperaba todo el automovilismo argentino finalmente llegó: Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. Alpine confirmó oficialmente la renovación del piloto de Pilar, que continuará como titular y volverá a compartir garaje con Pierre Gasly. De esta manera, el argentino aseguró su lugar en la Máxima después de una temporada en la que logró afianzarse dentro de la estructura francesa.

La escudería de Enstone ya tenía asegurada la continuidad de Gasly y ahora terminó de cerrar su alineación para el próximo campeonato. La decisión representa una fuerte muestra de confianza en Colapinto, que en 2026 sumó 19 puntos y tuvo actuaciones destacadas que terminaron de convencer a la estructura liderada por Flavio Briatore.

Our Team for 2027. pic.twitter.com/PnDr2evLSt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026 Con el anuncio del argentino, el mercado de pilotos comenzó a tomar una forma cada vez más definida. De acuerdo con el panorama actualizado de la Fórmula 1, varios equipos ya tienen al menos uno de sus asientos confirmados, mientras que todavía quedan butacas por resolver en distintas escuderías.