Franco Colapinto renovó con Alpine: así está la grilla de la Fórmula 1 para 2027
Franco Colapinto continuará en la Máxima junto a Pierre Gasly en Alpine y ya son 11 los corredores confirmados para la próxima temporada.
La noticia que esperaba todo el automovilismo argentino finalmente llegó: Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. Alpine confirmó oficialmente la renovación del piloto de Pilar, que continuará como titular y volverá a compartir garaje con Pierre Gasly. De esta manera, el argentino aseguró su lugar en la Máxima después de una temporada en la que logró afianzarse dentro de la estructura francesa.
La escudería de Enstone ya tenía asegurada la continuidad de Gasly y ahora terminó de cerrar su alineación para el próximo campeonato. La decisión representa una fuerte muestra de confianza en Colapinto, que en 2026 sumó 19 puntos y tuvo actuaciones destacadas que terminaron de convencer a la estructura liderada por Flavio Briatore.
Con el anuncio del argentino, el mercado de pilotos comenzó a tomar una forma cada vez más definida. De acuerdo con el panorama actualizado de la Fórmula 1, varios equipos ya tienen al menos uno de sus asientos confirmados, mientras que todavía quedan butacas por resolver en distintas escuderías.
Así está la grilla de la Fórmula 1 para 2027
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll, con la situación del español todavía sujeta a definición.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli.
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Red Bull: Max Verstappen y una segunda butaca todavía por definir.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz.
- Audi: alineación todavía por confirmar.
- Haas: al menos una butaca continúa abierta.
- Racing Bulls: parte de su formación todavía debe definirse.
- Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Así, Colapinto ya tiene garantizado su lugar en la parrilla de 2027 y podrá afrontar la próxima temporada con la tranquilidad de tener su futuro asegurado. Mientras Alpine apuesta por mantener la dupla que ya conoce, el resto de las escuderías todavía deberá mover algunas piezas antes de completar definitivamente la grilla. La confirmación del argentino, además, le pone fin a meses de especulaciones y le permite enfocarse exclusivamente en el objetivo que viene: seguir creciendo y pelear cada vez más adelante con el equipo francés.