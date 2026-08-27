El posteo de Franco Colapinto tras renovar su contrato con Alpine hasta 2027: "Me siento muy feliz"

Luego de confirmarse su extensión de vínculo con la escudería francesa hasta la próxima temporada, Franco Colapinto escribió un sentido posteo en sus redes.

Franco Colapinto seguirá un año más en la Fórmula 1 de la mano de Alpine.

Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 y, tras conocerse la noticia, compartió un sentido mensaje en el que expresó su felicidad por seguir formando parte del equipo. El argentino destacó que se siente “muy feliz y muy asentado” dentro de la escudería y valoró especialmente el progreso conseguido durante este año.

El posteo de Colapinto tras renovar su contrato con Alpine “Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy asentado aquí, y ha sido aún mejor ver que hemos logrado un progreso significativo este año en comparación con el pasado”, escribió Colapinto luego de que Alpine hiciera oficial su renovación.

El piloto argentino también aprovechó su publicación para remarcar que todavía queda mucho camino por recorrer junto al equipo: “Tenemos muchos más hitos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor”, señaló, con la mirada puesta en el futuro.

El posteo de Franco Colapinto tras anunciarse su renovación en Alpine. IG @francolapinto Sin embargo, la parte más contundente del mensaje llegó cuando Colapinto habló de las metas que tiene junto a Alpine. Lejos de conformarse con seguir sumando puntos, el argentino dejó en claro que apunta a objetivos mucho más ambiciosos dentro de la Fórmula 1.

“Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes: competir y ganar”, afirmó. Además, agradeció especialmente a “Flavio y Steve” por la confianza depositada en él y aseguró que tiene “muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo”, aunque aclaró que su prioridad será mantenerse concentrado en su trabajo dentro de la pista.