La increíble coincidencia que marcó la carrera de Colapinto y volvió a repetirse en su renovación con Alpine

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2027 tras renovar su vínculo con el equipo francés, pero este 27 de agosto quedará marcado para siempre en su vida.

Franco Colapinto y el 27 de agosto, una fecha que jamás olvidará en su vida.

La noticia que esperaba todo el automovilismo argentino finalmente se conoció esta mañana: Franco Colapinto continuará junto a Alpine en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. La confirmación generó una enorme repercusión, pero también dejó una particular coincidencia con Williams, la escudería que le abrió las puertas de la máxima categoría.

La increíble coincidencia del 27 de agosto en la carrera de Colapinto El 27 de agosto de 2024, Williams anunció oficialmente que Colapinto debutaría en la Fórmula 1. El argentino tomó el lugar de Logan Sargeant y se preparó para disputar el Gran Premio de Italia en Monza, luego de haber recibido la oportunidad de competir desde la siguiente fecha al GP de Países Bajos.

Dos años después, la historia volvió a tener como protagonista al mismo número del calendario. Este 27 de agosto de 2026, Alpine hizo oficial la renovación de Colapinto para la temporada 2027, apenas unos días después del paso de la Fórmula 1 por Zandvoort y en la previa de una nueva visita al mítico circuito de Monza.

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine hasta 2027. X @AlpineF1Team La coincidencia no deja de ser llamativa: en la misma fecha, pero con dos años de diferencia, Colapinto recibió dos noticias determinantes para su carrera en la máxima categoría. Primero, Williams le permitió cumplir el sueño de debutar en la F1; ahora, Alpine confirmó que seguirá siendo uno de sus pilotos titulares.

Así, el 27 de agosto quedó marcado como una fecha especial en la carrera del piloto de Pilar. Mientras aquella jornada de 2024 significó el comienzo de su aventura en la Fórmula 1, la de 2026 representa la confirmación de que continuará representando a la Argentina en el máximo nivel del automovilismo mundial.