Los Tordos prepara una fiesta gigante del rugby infantil con 2.500 chicos y clubes de todo el país

El Encuentro Infantil Lupín Lizarraga se realizará del 4 al 6 de septiembre y reunirá a delegaciones de Mendoza, distintas provincias argentinas y Chile.

Los Tordos Rugby Club se prepara para celebrar sus 65 años con una fiesta que promete dejar una huella mucho más allá de las canchas. Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, Mendoza será escenario de una nueva edición del Encuentro Infantil Lupín Lizarraga, un evento que reunirá a unos 2.500 chicos de entre 5 y 14 años y transformará al club en uno de los grandes puntos de encuentro del rugby infantil nacional.

Se viene en Los Tordos un gran encuentro de rugby para chicos La propuesta tendrá un condimento especial porque los chicos no solo compartirán tres jornadas de rugby, sino que además todos los participantes van a asistir al Malvinas Argentinas para presenciar el test match entre Los Pumas y Australia, una experiencia que seguramente quedará entre los grandes recuerdos deportivos de muchos de ellos.

La convocatoria refleja la importancia que adquirió este encuentro dentro del calendario del rugby infantil. Llegarán delegaciones de clubes de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Paraná, Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Neuquén, Río Negro, San Juan y Chile. Entre los participantes estarán Alumni, Los Tilos, Santa Fe Rugby, Estudiantes de Paraná, Mar del Plata Rugby, Jockey Club de Villa María, Gimnasia de Pergamino, Huirapuca, Natación y Gimnasia, Universitario de Tucumán, Neuquén Rugby, Roca Rugby, Old Boys de Chile, Universitario de San Juan, San Juan Rugby y los mendocinos Liceo, Marista y Los Tordos.

El clásico del rugby mendocino en formativas. Prensa Los Tordos La actividad comenzará el viernes 4 con una recepción para dirigentes, entrenadores e invitados en Finca Doña Elvira. El sábado y el domingo llegará el momento de entrar en acción: desde las 9 y hasta las 15.30, las distintas categorías jugarán en la sede de Los Tordos, ubicada en el carril Urquiza, y en el anexo de calle Curupaytí.

Pero el encuentro tendrá también un significado especial para la institución. El torneo lleva el nombre de Lupín Lizarraga, una figura que dejó una profunda marca en Los Tordos y que también tuvo una destacada trayectoria en la Unión de Rugby de Cuyo y en el ámbito nacional. Fue entrenador de Los Pumitas y formó parte del Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby, por lo que el encuentro representa también una manera de mantener vivo su legado.