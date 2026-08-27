Tras la salida de Coudet en River, otro club de Primera División despidió a su DT: ya son 22 en 2026

La Liga Profesional de Fútbol se cobró un nuevo entrenador a falta de 10 fechas para finalizar la etapa regular de la temporada.

Tras la eliminación en Copa Sudamericana, Eduardo Coudet presentó su renuncia en River Plate. Pero antes de que pudiera anunciarlo de manera oficial, otro equipo de la Liga Profesional de Fútbol decidió este jueves despedir a su entrenador. De este modo ya son 22 los cuerpos técnicos que dejaron su cargo en lo que va del 2026 en Primera División.

Israel Damonte dejó de ser el DT de Aldosivi Se trata de Aldosivi, que luego de perder contra Independiente Rivadavia en octavos de la Copa Argentina, le puso un punto final al ciclo de Israel Damonte al frente del primer equipo, al que había llegado 5 meses atrás, en marzo, tras su breve paso por Boston River de Uruguay, en el que solo dirigió 7 partidos.

El ciclo de Israel Damonte en Aldosivi duró apenas 14 partidos. Fotobaires Su experiencia en el Tiburón no fue muy superadora, aunque le alcanzó para duplicar la cantidad de encuentros. Fueron 14 en total, con un pésimo saldo de 1 triunfo, 5 empates y 8 derrotas. Su única victoria fue por la Copa Argentina por 3-1 contra River en dieciseisavos de final, mientras que no ganó ningún duelo por Liga.

El presente del cuadro marplatense es paupérrimo. Marcha último tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual, en la que acumula 10 puntos, a 8 de Deportivo Riestra, 28° con 18. A falta de 10 fechas, está perdiendo la categoría, ya que Estudiantes de Río Cuarto, que suma las mismas unidades, ya estaría descendiendo por promedios.

Para colmo, en 22 partidos jugados en Primera División este 2026, Aldosivi no ganó ninguno, con un balance de 10 empates y 12 derrotas. Ya sin Damonte, el club evalúa alternativas para reemplazarlo en una temporada que pareciera ser irremontable. Uno de los candidatos a tomar las riendas es Walter Zunino, de reciente paso por Platense.