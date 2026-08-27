Tras la salida de Coudet en River, otro club de Primera División despidió a su DT: ya son 22 en 2026
La Liga Profesional de Fútbol se cobró un nuevo entrenador a falta de 10 fechas para finalizar la etapa regular de la temporada.
Tras la eliminación en Copa Sudamericana, Eduardo Coudet presentó su renuncia en River Plate. Pero antes de que pudiera anunciarlo de manera oficial, otro equipo de la Liga Profesional de Fútbol decidió este jueves despedir a su entrenador. De este modo ya son 22 los cuerpos técnicos que dejaron su cargo en lo que va del 2026 en Primera División.
Israel Damonte dejó de ser el DT de Aldosivi
Se trata de Aldosivi, que luego de perder contra Independiente Rivadavia en octavos de la Copa Argentina, le puso un punto final al ciclo de Israel Damonte al frente del primer equipo, al que había llegado 5 meses atrás, en marzo, tras su breve paso por Boston River de Uruguay, en el que solo dirigió 7 partidos.
Su experiencia en el Tiburón no fue muy superadora, aunque le alcanzó para duplicar la cantidad de encuentros. Fueron 14 en total, con un pésimo saldo de 1 triunfo, 5 empates y 8 derrotas. Su única victoria fue por la Copa Argentina por 3-1 contra River en dieciseisavos de final, mientras que no ganó ningún duelo por Liga.
El presente del cuadro marplatense es paupérrimo. Marcha último tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual, en la que acumula 10 puntos, a 8 de Deportivo Riestra, 28° con 18. A falta de 10 fechas, está perdiendo la categoría, ya que Estudiantes de Río Cuarto, que suma las mismas unidades, ya estaría descendiendo por promedios.
Para colmo, en 22 partidos jugados en Primera División este 2026, Aldosivi no ganó ninguno, con un balance de 10 empates y 12 derrotas. Ya sin Damonte, el club evalúa alternativas para reemplazarlo en una temporada que pareciera ser irremontable. Uno de los candidatos a tomar las riendas es Walter Zunino, de reciente paso por Platense.
Todos los entrenadores del fútbol argentino que se fueron de sus clubes en 2026
1) Daniel Oldrá - Instituto
2) Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata
3) Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell's
4) Hugo Colace - Atlético Tucumán
5) Marcelo Gallardo - River Plate
6) Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto
7) Damián Ayude - San Lorenzo
8) Guillermo Farré - Aldosivi
9) Ariel Broggi - Gimnasia de Mendoza
10) Gustavo Benítez - Deportivo Riestra
11) Fernando Zaniratto - Gimnasia de La Plata
12) Mariano Soso - Defensa y Justicia
13) Carlos Tevez - Talleres de Córdoba
14) Gustavo Costas - Racing Club
15) Claudio Úbeda - Boca Juniors
16) Ruben Darío Insua - Barracas Central
17) Lucas Pusineri - Central Códroba de Santiago del Estero
18) Gustavo Álvarez - San Lorenzo
19) Walter Zunino - Platense
20) Gustavo Quinteros - Independiente
21) Eduardo Coudet - River Plate
22) Israel Damonte - Aldosivi