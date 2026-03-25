Lo echaron de Boston River tras solo 7 partidos y ahora Israel Damonte es el nuevo DT de un equipo argentino de Primera

Tras su paso fallido por el fútbol uruguayo, Israel Damonte vuelve a Argentina para tratar salvar del descenso a un equipo de Primera División.is

Israel Damonte viene de tener un fuerte paso en falso por el fútbol uruguayo. Después de no dirigir ningún equipo en 2025, fue confirmado para este 2026 como director técnico de Boston River. Sin embargo, no duraría mucho en el cargo, ya que el pasado martes 17 de marzo fue despedido por malos resultados.

Llegó a dirigir apenas 7 partidos en el elenco verdirrojo, de los que apenas ganó uno solo y por la fase previa de la Copa Sudamericana, mientras que por el campeonato uruguayo sumó 2 igualdades y 4 caídas. Tras esta experiencia fallida, asumirá un nuevo compromiso en Argentina con un club de la Liga Profesional de Fútbol que pelea por no descender.

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Israel Damonte no continuará siendo el Director Técnico del primer equipo.



Agradecemos a él y a su CT por el trabajo, profesionalismo y calidez humana demostrada en estos meses, y le deseamos muchos éxitos en los desafíos profesionales que tengan por delante pic.twitter.com/rkJnNVuvTY — BOSTON RIVER (@bostonriver) March 17, 2026 Israel Damonte es el nuevo DT de Aldosivi Se trata de Aldosivi, que una semana atrás echó a Guillermo Farré por el pésimo arranque en el Apertura. Sin victorias en lo que va del año y con 5 empates y 5 derrotas en las 10 fechas disputadas hasta el momento, marcha antepenúltimo tanto de la Zona B como de la Tabla Anual. Esto lo dejo en puestos de descenso, ya que el colista es Estudiantes de Río Cuarto, pero el cuadro cordobés ya estaría perdiendo la categoría por promedios.

Aldosivi formación Apertura 2026 Aldosivi en estos momentos estaría descendiendo por Tabla Anual. @clubaldosivi Israel Damonte le ganó la pulseada a otros candidatos que sonaban en el Tiburón, como Néstor "Pipo" Gorosito o Cristian Fabbiani. Su contratación aún no fue informada por el club, pero se espera que el anuncio oficial se produzca en las próximas horas. En primera instancia, firmará hasta fin de año.