Tras no cerrar con San Lorenzo, Martín Palermo es candidato a dirigir a otro equipo de Primera

Martín Palermo figura como candidato para asumir en un equipo que busca DT, luego del coqueteo con el Ciclón.

Martín Palermo está cerca de convertirse en el DT de un equipo que acaba de cesantear a su entrenador. Foto: IG @olimpia

Otro equipo de Primera División se quedó sin entrenador y la lista ya asciende a 9 salidas en apenas 11 fechas disputadas del Torneo Apertura. Tras una nueva jornada del campeonato, Gimnasia y Esgrima de Mendoza confirmó la salida de Ariel Broggi "de común acuerdo", en otro capítulo de un fútbol argentino que se volvió una verdadera picadora de técnicos.

El ciclo de Broggi llegó a su fin luego de la derrota ante Newell’s y en el Lobo mendocino rápidamente empezaron a moverse para encontrar reemplazante. En ese contexto, Martín Palermo aparece como candidato para asumir en un momento delicado del equipo.

El presente de Gimnasia no es el mejor: en 11 fechas apenas ganó 2 partidos, empató 3 y perdió 6, lo que lo dejó 13° en la Zona A, lejos de la pelea y con la necesidad urgente de cambiar el rumbo. La necesidad de cambiar la realidad aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador.

Gimnasia le puso fin al ciclo de Ariel Broggi, el DT con el que ascendió a Primera División Embed Estimados socios, socias e hinchas del Lobo:



De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes.



Ariel es el hombre que después de 42… pic.twitter.com/6EDjjSTfA2 — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) March 23, 2026 En un primer momento surgieron alternativas como Cristian "Kily" González y Guillermo Farré, pero con el correr de las horas el nombre del Titán ganó terreno y hoy corre con ventaja. Incluso, en las últimas horas se especuló con que Palermo se encontraría en un conocido hotel de Mendoza.

El exgoleador viene de una experiencia reciente en Brasil, donde dirigió a Fortaleza hasta diciembre, aunque no logró evitar el descenso pese a una gran cosecha de puntos sobre el final del Brasileirao. Antes, había tenido un buen paso por Platense, con el que alcanzó la final de la Copa de la Liga 2023, instancia en la que cayó 1-0 ante Rosario Central.