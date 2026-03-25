Fernando Gago tuvo un mal debut de local en Universidad de Chile

En su estreno como DT del Bulla, Fernando Gago comenzó con el pie izquierdo al caer en su casa por la mínima ante Unión La Calera.

Luego de ser presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago tuvo su estreno en el banco de los suplentes del Bulla, pero el resultado no fue el esperado: perdió 1-0 ante Unión La Calera de local por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Fernando Gago perdió en su debut como DT de la Universidad de Chile En un partido con más ocasiones para los dirigidos por Pintita, La Calera golpeó llegando a la media hora del partido gracias al tanto de Oyarzo y logró defender el resultado con uñas y dientes hasta el final del compromiso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsCL/status/2036561616360075455&partner=&hide_thread=false El ataque en equipo



Con un pase de lujo del Sacha Sáez, una habilitación precisa de Kevin Méndez y el empuje de Bayron Oyarzo, Unión La Calera abrió el marcador ante #LaU, en la segunda fecha de la #CopaDeLaLiga2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/icX4eZfxI3 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 24, 2026 Esta derrota sigue ampliando el mal historial de debuts de Fernando Gago como entrenador, ya que en las seis veces que arrancó en un club (Aldosivi, Racing, Boca, Chivas, Necaxa y ahora el equipo azul) nunca pudo ganar.

Este tema fue una de las preguntas que le hicieron en conferencia de prensa, pero Pintita eludió la respuesta. Lo que sí respondió fue sobre la cantidad de gestos y expresiones corporales que expuso en la cancha. "Es la forma que tengo de vivir el fútbol, no se aprende en ningún lado. Es lo que a uno le nace", lanzó.