Fernando Gago tuvo un mal debut de local en Universidad de Chile
En su estreno como DT del Bulla, Fernando Gago comenzó con el pie izquierdo al caer en su casa por la mínima ante Unión La Calera.
Luego de ser presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago tuvo su estreno en el banco de los suplentes del Bulla, pero el resultado no fue el esperado: perdió 1-0 ante Unión La Calera de local por la segunda fecha de la Copa de la Liga.
Fernando Gago perdió en su debut como DT de la Universidad de Chile
En un partido con más ocasiones para los dirigidos por Pintita, La Calera golpeó llegando a la media hora del partido gracias al tanto de Oyarzo y logró defender el resultado con uñas y dientes hasta el final del compromiso.
Esta derrota sigue ampliando el mal historial de debuts de Fernando Gago como entrenador, ya que en las seis veces que arrancó en un club (Aldosivi, Racing, Boca, Chivas, Necaxa y ahora el equipo azul) nunca pudo ganar.
Este tema fue una de las preguntas que le hicieron en conferencia de prensa, pero Pintita eludió la respuesta. Lo que sí respondió fue sobre la cantidad de gestos y expresiones corporales que expuso en la cancha. "Es la forma que tengo de vivir el fútbol, no se aprende en ningún lado. Es lo que a uno le nace", lanzó.
¿Cuándo vuelve a jugar la U. de Chile de Gago?
El próximo partido para Gago será el 31 de marzo (post fecha FIFA) donde sus dirigidos tendrán que visitar a Audax Italiano por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga de Chile. Por el momento, el Bulla solo sumó un punto y se ubica tercero en su zona por detrás del equipo que lo venció y del que tendrá que enfrentar en la próxima jornada.