En vivo: Godoy Cruz vence 1-0 a All Boys y se acomoda en puestos de Reducido

Godoy Cruz vuelve al Feliciano Gambarte para recibir este domingo desde las 16:30 a All Boys por la 15º fecha de la Primera Nacional. El equipo de Pablo De Muner viene de perder ante Los Andes y está séptimo en la Zona A con 19 puntos, por lo que un triunfo lo dejaría muy bien parado en el Reducido y a tres puntos del líder Ciudad Bolivar (tiene 25).