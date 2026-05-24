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En vivo: Godoy Cruz vence 1-0 a All Boys y se acomoda en puestos de Reducido

En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz le gana a All Boys gracias a un gol de Esteban Burgos al minuto 15.

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Godoy Cruz vuelve al Gambarte para medirse ante All Boys.

Godoy Cruz vuelve al Gambarte para medirse ante All Boys.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Godoy Cruz vuelve al Feliciano Gambarte para recibir este domingo desde las 16:30 a All Boys por la 15º fecha de la Primera Nacional. El equipo de Pablo De Muner viene de perder ante Los Andes y está séptimo en la Zona A con 19 puntos, por lo que un triunfo lo dejaría muy bien parado en el Reducido y a tres puntos del líder Ciudad Bolivar (tiene 25).

El minuto a minuto de Godoy Cruz - All Boys

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