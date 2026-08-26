Independiente Rivadavia volvió a ganar en la Copa Argentina y se metió entre los ocho mejores

Independiente Rivadavia volvió a dar otro paso importante en la Copa Argentina . La Lepra derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola de Banfield y consiguió nuevamente meterse entre los ocho mejores del certamen que buscará defender después del título conquistado la temporada pasada. Aún sin fecha definida, la Lepra se medirá con Atlético Tucumán buscando un lugar en la semifinal.

El equipo de Alfredo Berti fue superior durante buena parte del primer tiempo y encontró los espacios para lastimar a un Aldosivi que mostró algunas dificultades defensivas. Independiente aprovechó una de esas desatenciones y, a los 30 minutos, Gonzalo Ríos apareció de cabeza para romper el cero y poner al equipo mendocino en ventaja.

Después del gol, el conjunto marplatense adelantó sus líneas y comenzó a acercarse con mayor peligro al área de Nicolás Bolcato , pero el arquero azul respondió cada vez que tuvo que intervenir y consiguió sostener la ventaja.

En el complemento, Independiente no mostró su mejor versión, pero siguió siendo el equipo más peligroso. La Lepra tuvo varias oportunidades para liquidar la historia: Salas tuvo una muy clara que se fue desviada, Fernández probó con un remate y también apareció Álex Arce , aunque el segundo gol se hizo esperar.

La falta de contundencia mantuvo con vida a Aldosivi hasta los minutos finales. El equipo de Israel Damonte se adelantó en busca del empate y dejó espacios que Independiente no pudo aprovechar para sentenciar el partido. La Lepra parecía obligada a sufrir hasta el final, pero en el tiempo agregado apareció el alivio.

Florentín en un pasaje del partido contra Aldosivi. FotoBaires

A los 49 minutos del segundo tiempo, José Florentín marcó el 2-0 y terminó de sentenciar la clasificación. El mediocampista aprovechó la oportunidad y desató el festejo del conjunto mendocino, que finalmente pudo cerrar una noche que había complicado más de la cuenta.

Sin mostrar su mejor versión, pero siendo efectivo cuando más lo necesitaba, Independiente Rivadavia volvió a ganar y se metió por segundo año consecutivo entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

Después del golpe que significó la eliminación de la Libertadores, la Lepra encontró rápidamente una respuesta en otra competencia. Ahora tendrá por delante los cuartos de final y la posibilidad de seguir defendiendo el título que consiguió la temporada pasada.

Independiente sigue vivo en la Copa Argentina. Y esta vez, además, pudo cerrar el partido antes de que el sufrimiento se hiciera eterno.