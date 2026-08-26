Independiente Rivadavia, contra todo: las dificultades que debió superar antes de jugar con Aldosivi

Independiente Rivadavia no solamente tuvo que jugar contra Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina. Antes de salir a la cancha, la Lepra tuvo que sobreponerse a una serie de situaciones que hicieron todavía más especial la clasificación conseguida en Banfield. Porque para llegar nuevamente a los cuartos de final, el equipo mendocino primero tuvo que superar varios golpes.

Independiente Rivadavia afrontó muchas dificultades antes de jugar con Aldosivi El primero y seguramente el más difícil fue el que recibió Alfredo Berti. El entrenador sufrió la muerte de un familiar cercano y, durante las horas previas al partido, todo hacía pensar que no iba a estar al frente del equipo. Sin embargo, el Mister viajó hasta Rosario para acompañar a su familia y luego regresó para reunirse con la delegación, ponerse al frente del plantel y dirigir el encuentro ante Aldosivi. Una decisión que mostró, una vez más, el compromiso que tiene con el grupo y con este proceso.

Pero los problemas no terminaron ahí. Luciano Gómez y Fabrizio Sartori, dos jugadores que aparecían como candidatos a regresar a la formación titular, todavía no estaban completamente recuperados y Berti decidió no arriesgarlos desde el comienzo. Dos alternativas importantes que el entrenador tuvo que guardar para el desarrollo del partido.

Juan Manuel Elordi, amaneció con fiebre y no pudo jugar. MDZ Y como si fuera poco, el problema apareció también en la última línea. Juan Manuel Elordi amaneció con un fuerte estado gripal producto de un virus y llegó a tener 40 grados de fiebre, por lo que directamente quedó afuera de la convocatoria y ni siquiera pudo integrar el banco de suplentes.

En medio de todas esas dificultades, Independiente Rivadavia salió a jugar y volvió a mostrar una de las características que más lo identificaron durante este último tiempo: la capacidad para sobreponerse a las adversidades. El equipo de Berti dejó atrás el golpe de la eliminación de la Copa Libertadores, las bajas y hasta el difícil momento personal de su entrenador para sacar adelante el partido ante Aldosivi.