Los Caudillos presentes otra vez: la hinchada de Independiente Rivadavia acompañó en Banfield

Pese al día y al horario del partido, los hinchas de la Lepra volvieron a demostrar su fidelidad y acompañaron al equipo de Alfredo Berti.

El día, el horario y la distancia no fueron impedimento. Los hinchas de Independiente Rivadavia volvieron a estar junto al equipo, esta vez en el estadio Florencio Sola de Banfield, donde la Lepra enfrentó a Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina.

Desde temprano, los colores azul y blanco comenzaron a aparecer en los alrededores del estadio. Bombos, banderas y redoblantes acompañaron la llegada de los hinchas, que se hicieron sentir durante toda la noche y volvieron a demostrar el vínculo que existe entre este equipo y su gente.

Los Caudillos presentes en Banfield Los Caudillos, una vez más, fueron protagonistas desde la tribuna. El aliento no se detuvo y el equipo de Alfredo Berti tuvo detrás a una hinchada que, después del enorme acompañamiento que tuvo durante la Copa Libertadores, volvió a viajar para estar presente en otra instancia decisiva.

La recompensa llegó dentro de la cancha. Independiente Rivadavia derrotó 2-0 a Aldosivi, con goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, y consiguió avanzar por segundo año consecutivo a los cuartos de final de la Copa Argentina.