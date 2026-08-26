Los Caudillos presentes otra vez: la hinchada de Independiente Rivadavia acompañó en Banfield
Pese al día y al horario del partido, los hinchas de la Lepra volvieron a demostrar su fidelidad y acompañaron al equipo de Alfredo Berti.
El día, el horario y la distancia no fueron impedimento. Los hinchas de Independiente Rivadavia volvieron a estar junto al equipo, esta vez en el estadio Florencio Sola de Banfield, donde la Lepra enfrentó a Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina.
Desde temprano, los colores azul y blanco comenzaron a aparecer en los alrededores del estadio. Bombos, banderas y redoblantes acompañaron la llegada de los hinchas, que se hicieron sentir durante toda la noche y volvieron a demostrar el vínculo que existe entre este equipo y su gente.
Los Caudillos presentes en Banfield
Los Caudillos, una vez más, fueron protagonistas desde la tribuna. El aliento no se detuvo y el equipo de Alfredo Berti tuvo detrás a una hinchada que, después del enorme acompañamiento que tuvo durante la Copa Libertadores, volvió a viajar para estar presente en otra instancia decisiva.
La recompensa llegó dentro de la cancha. Independiente Rivadavia derrotó 2-0 a Aldosivi, con goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, y consiguió avanzar por segundo año consecutivo a los cuartos de final de la Copa Argentina.
La clasificación fue otra excusa para festejar juntos. Porque mientras la Lepra continúa escribiendo capítulos importantes de su historia deportiva, su gente sigue demostrando que no importa dónde, cuándo ni cómo: siempre habrá una bandera azul alentando al equipo.