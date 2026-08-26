En vivo: River empata 0-0 ante Independiente Santa Fe en busca de los cuartos de final de la Sudamericana

River recibe a Independiente Santa Fe en el Monumental con la obligación de ganar para meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

En su regreso a la titularidad en River, Sebastián Driussi tuvo una situación muy clara en el comienzo del encuentro, pero no pudo convertir.

River empata sin goles frente a Independiente Santa Fe de Colombia en el Monumental con el objetivo de conseguir una victoria y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

River tuvo la primera llegada del partido antes del primer minuto de juego, con una pelota que le quedó alta al delantero Sebastián Driussi y lo obligó a improvisar una volea, que salió por encima del travesaño.

En el cuarto minuto, un centro atrás del lateral Gonzalo Montiel habilitó nuevamente a Driussi, que cruzó un derechazo apenas desviado.

A los 18 minutos del primer tiempo volvió a acercarse el local, con un zurdazo de primera del lateral Marcos Acuña, que terminó una jugada en el rebote de un tiro libre con un disparo apenas alto.

Tres minutos después, un gran centro de Acuña al primer palo le llegó a la cabeza al enganche Thiago Almada, que no pudo definir con precisión y su tiro también salió alto.