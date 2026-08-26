El sentido mensaje de Paredes para Tomás Aranda tras la grave lesión que sufrió en Boca: "Fuerza, Joya"

Leandro Paredes, capitán de Boca, le dedicó un posteo al juvenil, que sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento y se perderá lo que resta del año.

Leandro Paredes tuvo un sentido gesto con el juvenil y le dedicó un mensaje en sus redes.

El mundo Boca recibió este miércoles una dura noticia. Tomás Aranda, una de las grandes apariciones del equipo de Rodolfo Arruabarrena durante 2026, sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento y deberá ser operado, por lo que se perderá lo que resta del año.

La lesión se produjo en el inicio de la práctica. De acuerdo con la información conocida por MDZ, al juvenil se le quedó trabado el botín en el césped y, por el movimiento posterior de la pierna, sufrió la fractura por encima del tobillo. El club todavía debe emitir el parte médico oficial con los detalles de la lesión.

Paredes bancó a Aranda tras su grave lesión en el entrenamiento de Boca En medio de la preocupación por el estado del futbolista, Leandro Paredes tuvo un gesto especial con el juvenil. El capitán de Boca publicó una historia en Instagram junto a una fotografía de Aranda y escribió: “Fuerza, joya. Estamos todos con vos”.

El mensaje refleja el vínculo entre ambos futbolistas y el lugar que Aranda había conseguido dentro del plantel. Con apenas 19 años, se había transformado en una pieza importante para Arruabarrena y una de las principales apariciones del Xeneize en la temporada. Ahora deberá afrontar un largo proceso de recuperación antes de volver a las canchas.

Ante esta baja, el entrenador tendrá que buscar alternativas para cubrir su lugar. Alan Velasco y el juvenil Lautaro Bianco, recientemente promovido desde la Reserva, aparecen como opciones para ocupar el espacio que deja Aranda mientras dure su recuperación.