La inesperada fortuna que cobrará River por la transferencia de Exequiel Palacios a la Premier League
Exequiel Palacios pasó del Bayer Leverkusen al Ipswich Town y River recibirá dinero por el mecanismo de solidaridad y por una cláusula.
La transferencia de Exequiel Palacios al Ipswich Town llegó a buen puerto y, además del nuevo desafío que tendrá el mediocampista argentino en la Premier League, la operación también significará un importante ingreso para River. El club inglés pagará 22,5 millones de euros fijos por el futbolista, más otros 5 millones en variables por objetivos.
De acuerdo con la información conocida en Núñez, River recibirá alrededor de 1,3 millones de euros en total. Una parte corresponde al mecanismo de solidaridad, que recompensa a los clubes que participaron en la formación de un jugador. En este caso, al Millonario le corresponde el 3,5% de la operación, cerca de 800.000 euros.
River recibirá alrededor de 1,3 millones de euros por el pase de Exequiel Palacios
Pero existe además otro concepto que favorece a River. Cuando el club vendió a Palacios al Bayer Leverkusen a fines de 2019, incluyó una cláusula del 10% sobre la plusvalía de una futura transferencia. Como el conjunto alemán había adquirido al mediocampista por unos 17,06 millones de euros y ahora lo vende por 22,5 millones, la diferencia genera aproximadamente 500.000 euros adicionales para la institución argentina.
Así se explica la cifra cercana a los 1,3 millones de euros que ingresará River, a la que podrían sumarse nuevos montos si el Ipswich activa las variables previstas en el acuerdo. El dinero llega en un mercado en el que el Millonario también recibió ingresos por otras operaciones y que podrían incrementarse si se concretan futuras transferencias de jugadores con pasado en el club.
Palacios dejó River en 2019 después de conquistar títulos importantes, entre ellos la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina de ese mismo año. En Alemania se convirtió en una pieza importante del Bayer Leverkusen que conquistó la Bundesliga invicto y la Copa de Alemania en la temporada 2023/24, además de alcanzar la final de la Europa League. Ahora, a los 27 años, tendrá su primera experiencia en la Premier League con el desafío de ayudar al Ipswich Town en su regreso a la máxima categoría inglesa.