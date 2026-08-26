En vivo: Independiente Rivadavia vence a Aldosivi y se mete en los cuartos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vence a Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina, torneo que el equipo mendocino buscará defender después de haberlo conquistado la temporada pasada. Gonzalo Ríos de cabeza anotó el único gol del equipo de Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia se mostró superior en la primera parte y encontró los espacios para lastimar a un Aldosivi que cometió varios errores defensivos. La Lepra aprovechó una de esas desatenciones y, tras una buena llegada de Gonzalo Ríos, logró romper el cero y ponerse en ventaja en el partido.