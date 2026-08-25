La Lepra tendría dos regresos para medirse ante Aldosivi por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia cambia rápidamente el chip y vuelve a enfocarse en la Copa Argentina. Después de la eliminación ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores, la Lepra tendrá una nueva oportunidad para meterse entre los ocho mejores de una competencia que conoce muy bien.

El equipo mendocino se medirá este miércoles desde las 19.15 ante Aldosivi, en el estadio Florencio Sola de Banfield. Para este compromiso, Alfredo Berti analiza variantes y una de las principales novedades estaría en los posibles regresos de Luciano Gómez y Fabrizio Sartori.

Ambos futbolistas aparecen entre los nombres que podrían regresar al once inicial para afrontar el duelo ante el conjunto marplatense.

Luciano Gómez sería nuevamente titular en el sector derecho de la defensa. Su presencia le ofrece a Berti una alternativa con experiencia para un encuentro en el que la Lepra deberá mantener el equilibrio y evitar errores ante un rival que ya demostró que puede dar golpes importantes en la Copa.

El lateral compartiría la última línea con Iván Villalba, Shayko Studer y Juan Elordi.

Luciano Gómez, Leonel Bucca y Fabrizio Sartori festejan el tanto del 1-0 de Independiente Rivadavia frente a Tigre. @CopaArgentina

Sartori, una carta para el ataque

La otra posible vuelta es la de Fabrizio Sartori. El delantero volvería a ocupar un lugar entre los titulares y acompañaría a Álex Arce en la ofensiva.

Su presencia puede ser importante para un equipo que necesita recuperar contundencia después de una exigente serie ante Fluminense. La Copa Argentina aparece ahora como una nueva oportunidad para volver a sonreír y mantener vivo uno de los objetivos de la temporada.

La Lepra busca recuperarse rápido

Independiente Rivadavia llega a este partido golpeado por la eliminación internacional, pero con la necesidad de dar vuelta la página rápidamente.

Del otro lado estará Aldosivi, que atraviesa un presente irregular en el Torneo Clausura, aunque llega con un antecedente que obliga a tomarlo con mucha seriedad: el Tiburón eliminó a River en los 16avos de final de la Copa Argentina.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Independiente.

Para la Lepra será una nueva prueba de carácter. Y las posibles vueltas de Gómez y Sartori aparecen como dos de las principales novedades que prepara Berti para intentar seguir con vida en la competencia.