¡Cambia de arco! Dibu Martínez tiene nuevo club y es un grande de la Premier League

Después de 6 años en el Aston Villa, Emiliano Martínez se va de Birmingham y se calzará el buzo de uno de los equipos más grandes de Inglaterra.

Pese a haber encontrado en Birmingham la regularidad que no había tenido en ningún otro lugar, la historia de Emiliano Martínez en Aston Villa se terminó. Después de 6 años, el marplatense decidió cambiar de aires y jugará la temporada 2026/27, que acaba de comenzar, en otro grande de la Premier League.

Ante sus expresos deseos de irse, los Villanos habían contratado a otro arquero, el japonés Zion Suzuki, para reemplazarlo, pensando que se iría a la Juventus. Pero las negociaciones con el elenco turinés se cayeron, por lo que vieron obligados en acelerar su salida y venderlo a otro equipo de Inglaterra, pese a que su interés primario era no transferirlo dentro del mercado local.

Dibu Martínez será nuevo arquero del Chelsea El Chelsea será el nuevo equipo de Emiliano Martínez. @ChelseaFC El nuevo club del Dibu será el Chelsea. Las instituciones llegaron a un acuerdo este jueves y el campeón del mundo, que ya había dado el visto bueno, viajará el viernes a Londres para plasmar su firma y convertirse de manera oficial en el nuevo refuerzo del equipo hoy dirigido por Xabi Alonso.

Según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la venta fue por 7,5 millones de euros y su contrato será por 2 años, hasta junio de 2028, con la posibilidad de extenderlo hasta 2029. Su meta esta temporada con los Blues será pelear hasta el final en todos los frentes locales (Premier League, Fa Cup y Copa de la Liga), ya que el equipo no pudo clasificar a ningún torneo internacional.