Boca vuelve a la Bombonera después de 35 días para enfrentar a Lanús: formaciones, hora y TV
Con la vuelta de Paredes y tras la grave lesión de Tomás Aranda, el Boca de Arruabarrena recibirá al Granate en el partido que marcará su regreso al Templo.
Luego de haber jugador tres partidos como local en el Tomás Adolfo Ducó (la cancha de Huracán), Boca Juniors se reencontrará con su gente en la Bombonera. El Xeneize recibirá este martes a Lanús en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.
Boca, obligado a ganar para prenderse arriba en las tablas
Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento en el Torneo Clausura, donde solo sumó siete puntos en las primeras seis fechas, por lo que ocupa el undécimo puesto en la Zona A y está quedando afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
En la última fecha, el equipo de Rodolfo Arruabarrena rescató un empate 1-1 en su visita a Racing, en un partido donde no tuvo el control de la pelota, pero se le presentaron las situaciones más claras.
De cara al enfrentamiento con el Granate, la única incógnita que mantiene el director técnico Rodolfo Arruabarrena en el 11 titular está en la zaga central, donde aún no se confirmó si el compañero de Lautaro Di Lollo será Facundo Herrera o Nicolás Figal.
En cuanto a las novedades, hay una buena y otra mala. Leandro Paredes dejó atrás su lesión y aparece en la lista de convocados. La baja más fuerte es la de Tomás Aranda, que se fracturó el peroné durante un entrenamiento, fue operado y recién podrá volver a jugar en 2027.
Lanús, por su parte, tampoco se encuentra en los puestos de clasificación ya que al igual que el Xeneize suma solo siete unidades. En lo que respecta al plano internacional, los de Mauricio Pellegrino vienen de sufrir una dura eliminación ante Cienciano de Perú en los 16avos de final de la Sudamericana.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Torneo Clausura
- Zona A – fecha 7
- Boca – Lanús
- Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Hernán Mastrángelo
- Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Fuente: NA