Nuevo mazazo para Boca: uno de sus jugadores será operado y no vuelve hasta 2027

Un futbolista de Boca no logró recuperarse de una dura lesión y tendrá que someterse a una cirugía que lo dejará afuera hasta el próximo año.

Boca Juniors recibió un nuevo golpe en plena competencia. Adam Bareiro finalmente deberá ser operado por la hernia de disco lumbar que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varios meses. Según pudo confirmar Olé, el delantero paraguayo pasará por el quirófano el próximo martes y ya comenzó a realizarse los estudios prequirúrgicos.

La decisión se tomó después de varios intentos por evitar la cirugía. El cuerpo médico y el propio futbolista habían apostado por un tratamiento conservador que incluyó un bloqueo lumbar, trabajos de rehabilitación, gimnasio y hasta algunas tareas livianas sobre el campo de juego. Si bien hubo momentos de optimismo, las molestias nunca desaparecieron por completo y la evolución no permitió avanzar con normalidad en las cargas.

Finalmente, ante este escenario, se resolvió que Bareiro deberá someterse a una intervención quirúrgica. La operación está prevista para el próximo martes y todo indica que estará a cargo del doctor Jorge Batista. El atacante de 30 años ya comenzó con los estudios correspondientes para llegar en condiciones al procedimiento, aunque Boca todavía no informó oficialmente cuánto tiempo demandará su recuperación.

Adam Bareiro será operado y no volverá a jugar hasta el 2027 Adam Bareiro será operado y no volverá a jugar hasta el 2027. @BocaJrsOficial La noticia representa otro dolor de cabeza para Rodolfo Arruabarrena, ya que llega apenas unas horas después de que se confirmara la grave lesión de Tomás Aranda. El volante ofensivo sufrió una fractura de peroné, también deberá ser operado y se perderá lo que resta del año. Ahora Bareiro afrontará un proceso similar y, aunque todavía no hay plazos oficiales, en Boca estiman que será muy difícil volver a contar con él antes de 2027.