Cuándo, dónde y a qué hora se jugará el esperado Gimnasia-Boca en Mendoza
Después de varios trascendidos y rumores, el encuentro de la octava fecha del torneo Clausura tiene programación definida.
El esperado partido de la octava fecha del torneo Clausura entre Gimnasia y Esgrima y Boca, previsto para el otro fin de semana en Mendoza, ya tiene día, hora y lugar definidos, algo que será ratificado en el transcurso de este jueves, cuando la Liga Profesional anuncie la programación oficial.
Después de varios trascendidos, rumores y llamados, finalmente el encuentro entre el Lobo y el Xeneize se disputará el sábado 5 de setiembre en el estadio Víctor Legrotaglie por la tarde, con un horario de inicio que será entre las 16 y las 17.
Además, se confirmó que, por una cuestión de aforo y de seguridad, el encuentro se disputará sólo con simpatizantes del cuadro local.
Por qué Gimnasia jugará ese día
La programación para el sábado 5 de setiembre responde pura y exclusivamente a la cargada agenda que tiene Boca para la semana previa y la posterior al encuentro en Mendoza.
El miércoles 2, el equipo de Rodolfo Arruabarrena chocará ante Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina, por lo que quedó descartado el viernes 4 para jugar en la provincia, mientras que el martes 8 tendrá que hacerlo ante San Pablo de Brasil, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, por lo que tampoco se podría disputar el domingo.
Será un súper sábado en el Parque
Al encuentro entre Gimnasia y Boca por el torneo Clausura, se sumará otro evento de carácter nacional que se desarrollará el mismo sábado por la tarde en el Parque General San Martín.
Se trata del partido ante Los Pumas y Wallabies, por la serie internacional de rugby, que se jugará a las 18 en el Malvinas Argentinas, por lo que ese día se desplegará un importante operativo de seguridad.