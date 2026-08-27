Cuándo, dónde y a qué hora se jugará el esperado Gimnasia-Boca en Mendoza

Después de varios trascendidos y rumores, el encuentro de la octava fecha del torneo Clausura tiene programación definida.

Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors volverán a verse las caras tras el 1 a 1 registrado en el Apertura.

El esperado partido de la octava fecha del torneo Clausura entre Gimnasia y Esgrima y Boca, previsto para el otro fin de semana en Mendoza, ya tiene día, hora y lugar definidos, algo que será ratificado en el transcurso de este jueves, cuando la Liga Profesional anuncie la programación oficial.

Después de varios trascendidos, rumores y llamados, finalmente el encuentro entre el Lobo y el Xeneize se disputará el sábado 5 de setiembre en el estadio Víctor Legrotaglie por la tarde, con un horario de inicio que será entre las 16 y las 17.

Los hinchas del Lobo podrán ver a su equipo ante Boca en su estadio de calle Lencinas. Alf Ponce/MDZ Además, se confirmó que, por una cuestión de aforo y de seguridad, el encuentro se disputará sólo con simpatizantes del cuadro local.

Por qué Gimnasia jugará ese día La programación para el sábado 5 de setiembre responde pura y exclusivamente a la cargada agenda que tiene Boca para la semana previa y la posterior al encuentro en Mendoza.

Antes y después del partido contra Gimnasia, Boca tendrá compromisos importantes. Fotobaires El miércoles 2, el equipo de Rodolfo Arruabarrena chocará ante Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina, por lo que quedó descartado el viernes 4 para jugar en la provincia, mientras que el martes 8 tendrá que hacerlo ante San Pablo de Brasil, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, por lo que tampoco se podría disputar el domingo.