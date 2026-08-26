Tras la grave lesión de Tomás Aranda, ¿Boca puede sumar un refuerzo aun con el mercado de pases cerrado?

Boca Juniors recibió un duro golpe con la grave lesión de Tomás Aranda . El mediocampista sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha durante el entrenamiento del miércoles, deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará varios meses de recuperación. Su baja, además, abre un interrogante: ¿el Xeneize puede incorporar un refuerzo aun con el mercado de pases ya cerrado?

La lesión se produjo durante la entrada en calor en el predio de Ezeiza, cuando el botín del futbolista quedó trabado en el césped. Los estudios determinaron que será necesario realizar una operación y, en principio, el plazo estimado de recuperación es de 120 días, aunque el período definitivo se conocerá después de la intervención.

La baja llega en un momento importante para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya que Aranda se había consolidado como titular, siendo una de las principales alternativas creativas del equipo. Además, había asumido la responsabilidad de utilizar la camiseta número 10.

Aunque el libro de pases está cerrado, el reglamento de la Liga Profesional contempla una excepción para los equipos que pierden a un futbolista por una lesión de gravedad . En estos casos, el club puede solicitar autorización a la AFA para incorporar a otro jugador.

Uno de los requisitos establecidos es que el futbolista lesionado tenga un período de recuperación de al menos cuatro meses. El diagnóstico inicial de Aranda, con unos 120 días fuera de las canchas , encuadra en ese plazo y le permitiría a Boca gestionar el permiso correspondiente.

La autorización, sin embargo, no es automática. El Xeneize deberá presentar el pedido ante la AFA y esperar la resolución del organismo para saber si queda habilitado a incorporar.

Los antecedentes más cercanos

No sería la primera vez que un equipo recurre a este mecanismo durante un mercado cerrado. Racing, por ejemplo, pudo incorporar a Matías Pérez como reemplazo de Marco Di Cesare, quien había sufrido una lesión de gravedad. Otro caso reciente es el de Unión, que solicitó autorización a la AFA después de la lesión de Lautaro Vargas, quien sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Estos antecedentes muestran que existe un camino reglamentario para los clubes que atraviesan situaciones similares. En el caso de Boca, el plazo de recuperación previsto para Aranda es el punto que podría permitirle avanzar con una solicitud.

Aranda se había transformado durante este año en el principal futbolista creativo de Boca. Instagram @tomas_aranda7

Las alternativas de Arruabarrena para reemplazar a Aranda

Mientras define si buscará un jugador en el mercado, Arruabarrena cuenta con distintas opciones dentro del plantel. Ninguna reúne exactamente las mismas características que Aranda, quien se había convertido en una pieza importante para la generación de juego.

Entre los futbolistas ofensivos aparecen Sebastián Villa y Alan Velasco, mientras que el entrenador también podría modificar el esquema y recurrir a mediocampistas como Kevin Zenón o Tomás Belmonte.

La decisión tendrá en cuenta las necesidades del equipo y el calendario que tiene por delante. Boca se prepara para afrontar la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo. Por ahora, el primer paso será la operación y el inicio de la recuperación de Aranda. En paralelo, Boca deberá definir si considera necesario acudir a la AFA para intentar incorporar un reemplazante o si optará por resolver la baja con los futbolistas que ya forman parte del plantel.