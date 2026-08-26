Habló el central que Arruabarrena quiere para Boca: "Es un orgullo que suene mi nombre en ese club"

El defensor fue contundente acerca de los rumores que lo vinculan con Boca, quien inició gestiones para incorporarlo por pedido expreso del Vasco. Qué dijo.

El tiempo apremia para Rodolfo Arruabarrena. A días del cierre definitivo del mercado de pases (2 de septiembre), el entrenador de Boca insiste en la llegada de un último refuerzo, pero no uno cualquiera: quiere un marcador central derecho de jerarquía que pueda darle un salto de calidad al equipo.

Con ese ítem, el cual considera infaltable, el Vasco ya hizo lo suyo y le pasó una lista de alternativas a Juan Román Riquelme. La dirigencia xeneize desea cumplir con el pedido prioritario y es por eso que inició gestiones por uno nombre que gusta y mucho: Francisco Álvarez.

El jugador de 26 años es figura en Argentinos Juniors y muchos lo consideran como uno de los mejores zagueros del fútbol argentino, o al menos de los más regulares. Si bien Boca todavía no avanzó de manera concreta, sí entabló contactos para tantear su situación y ver si desde La Paternal están dispuestos a negociarlo.

Qué dijo Francisco Álvarez sobre el interés de Boca “Me mandan todo el tiempo todas las noticias que salen, todo lo que sale en redes, pero la verdad que conmigo no se han comunicado”, expresó Álvarez luego del empate 1-1 ante Lanús, en relación al interés del club de la Ribera por contar con sus servicios. Para reafirmar eso, soltó: “Sinceramente, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo oferta, no hubo nada. Así que estoy acá disfrutando de este club, tratando de hacer lo mejor para Argentinos, que es donde estoy".

Francisco Álvarez, el defensor de Argentinos que Arruabarrena pidió para Boca. @AAAJOficial Más allá de haberse desentendido de los rumores, el defensor del Bicho también lanzó una frase que no pasó inadvertida en Boca. La verdad que no estoy enterado de nada. Es un orgullo que suene mi nombre en ese club", aunque cerró con "pero no, la verdad que soy bastante tranquilo y eso no me mueve".