¿Franco Colapinto correrá en Argentina? Cuándo se termina el Gálvez y el guiño de la FIA para 2027

La confirmación de Franco Colapinto como segundo piloto titular del equipo Alpine para la temporada 2027 encendió de inmediato la ilusión del público argentino. La gran incógnita que paraliza al ambiente motor es una sola: ¿podremos ver al joven talento competir en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires "Hermanos Gálvez" en 2027?

La respuesta corta es que el camino está trazado y avanza a paso firme. Las obras de remodelación en el predio ubicado en el sur de la ciudad progresan a buen ritmo, con un calendario técnico que ya tiene sus primeros hitos fijados para los próximos meses.

El plan de trabajo en el Gálvez apunta a finalizar la primera etapa técnica entre diciembre de 2026 y enero de 2027 . El objetivo inmediato es dejar la pista a punto para la llegada del MotoGP , previsto para el segundo fin de semana de abril de 2027.

Según pudo constatar MDZ en su visita al predio durante el mes de agosto, el avance general de las obras alcanzaba el 65% , impulsado por la delimitación de la traza base, la colocación de pianos y el rápido levantamiento de los sectores de boxes y paddocks. Para transformar la pista actual de 4,2 kilómetros —habilitada bajo normativa FIM para motos— en un circuito apto para la Fórmula 1 , se diseñó una nueva variante de más de 4,8 kilómetros. Esta modificación permitirá incluir rectas de hasta 980 metros, en las que los monoplazas podrán desarrollar velocidades máximas cercanas a los 340 km/h.

Para ganar la superficie que exige esta extensión de la horquilla y cumplir con la normativa FIA Grado 1, el plan incluyó la demolición de la tribuna divisoria y el desmontaje del antiguo kartódromo. No obstante, el predio mantendrá las disciplinas de base, ya que el proyecto contempla la relocalización del trazado de karting en un nuevo sector del complejo, bajo un diseño con homologación internacional.

Agustín Tubio/MDZ

Los factores que aceleran el regreso de la F1 en 2027

A la velocidad de los trabajos en la pista se le suman señales institucionales clave que refuerzan las chances de que el país vuelva a albergar la Máxima Categoría. En los últimos días trascendió que la propia Federación Internacional del Automóvil entabló contacto directo con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para instar a acelerar las obras. Este guiño técnico ubica a la plaza porteña como una alternativa concreta para integrar el calendario 2027.Ç

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En paralelo, el escenario internacional juega un rol determinante en la reconfiguración de las fechas globales. Frente a la persistente escalada de tensiones en Medio Oriente, las plazas de Bahréin y Arabia Saudita permanecen bajo observación constante, por lo que la FIA analiza activamente posibles circuitos de reemplazo donde Buenos Aires emerge como un firme recambio geográfico.

El respaldarazo político se consolidará además en el plano institucional con una cumbre de alto impacto. Por primera vez en casi 15 años, el país albergará el Congreso Americano de la FIA del 31 de agosto al 2 de septiembre. El evento, organizado por el Automóvil Club Argentino, reunirá a referentes de más de 35 clubes del continente y contará con la presencia confirmada del titular de la entidad, Mohammed Ben Sulayem.

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"Es un verdadero honor para el Automóvil Club Argentino ser anfitrión de este Congreso y recibir en nuestro país a los principales referentes del automovilismo y la movilidad del continente", destacó César Carman, presidente del ACA.

El marco político y deportivo no podría ser más favorable. Con las obras de pista encauzadas para inicios de 2027 y la presencia del mandamás de la FIA en suelo porteño, el sueño de volver a albergar un Gran Premio con un piloto local en pista está más cerca de concretarse que nunca.