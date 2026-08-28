Gran DT: el gestazo del Vasco Arruabarrena con Aranda tras su lesión que estremeció a Boca

Luego de la durísima lesión que sufrió el 10 del Xeneize, el Vasco Arruabarrena tuvo un gran gesto con el pibe que estará varios meses afuera de las canchas.

La dura lesión de Tomás Aranda golpeó fuerte a Boca y, especialmente, a Rodolfo Arruabarrena. El juvenil de 19 años sufrió una fractura de peroné en su pierna derecha, fue operado el pasado jueves y deberá afrontar varios meses de recuperación. En medio de este difícil momento, el Vasco tuvo un gesto que no pasó inadvertido: lejos de las cámaras y de cualquier exposición, fue hasta la casa del futbolista para acompañarlo personalmente.

Desde que asumió como entrenador de Boca, Aranda se convirtió en una pieza importante para Arruabarrena. El número 10 sumó minutos en los 11 partidos que lleva el ciclo del Vasco, una estadística que solamente comparte con Santiago Ascacibar, Miguel Merentiel y Lautaro Blanco. Su última ausencia había sido el 11 de abril, en el empate ante Independiente, lo que refleja el lugar que había conseguido dentro del equipo pese a su corta edad.

El Vasco Arruabarrena fue a la casa de Tomás Aranda para acompañarlo El Vasco Arruabarrena fue a la casa de Tomás Aranda para acompañarlo personalmente. Fotobaires La lesión, por lo tanto, representa un duro golpe para el entrenador y para todo el plantel. Aranda pasó por el quirófano y, aunque todavía no existe un plazo oficial para su regreso, en Boca estiman que necesitará entre tres y cinco meses para completar su recuperación. Por eso, la mirada está puesta directamente en la próxima pretemporada, con la posibilidad concreta de que vuelva a trabajar con el grupo recién en 2027.

El cariño del plantel hacia el juvenil también quedó reflejado en las redes sociales. Leandro Paredes, Leonel Flores, Milton Delgado, Enner Valencia y Lautaro Blanco, entre otros compañeros, le dejaron mensajes de apoyo después de conocerse la gravedad de la lesión. Mientras tanto, Lautaro Bianco, uno de los futbolistas que aparece como alternativa para ocupar su lugar, comenzará a entrenarse con la Primera este sábado.