¡Las Leonas campeonas! Así quedó el medallero del Mundial de Hockey tras la consagración albiceleste

Las Leonas vencieron a Países Bajos en la final, levantaron su tercer título mundial y cortaron una racha de tres campeonatos consecutivos de las neerlandesas.

Las Leonas vencieron a Países Bajos en la final del Mundial de Hockey 2026 y se consagraron campeonas por tercera vez en la historia. Fue un triunfo por 3-1 en los shootouts luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario en lo que fue un encuentro muy parejo entre las dos mejores selecciones del mundo.

Argentina volvió a alcanzar la gloria máxima después de 16 años, desde que lo hiciera por última vez en la edición de Rosario 2010 con una imparable Lucha Aymar como figura del equipo. La primera consagración había sido en Perth (Australia) 2002. Además, el seleccionado nacional suma cuatro medallas de plata (1974, 1976, 1994 y 2022) y 3 de bronce (1978, 2006 y 2014).

LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO pic.twitter.com/80PBmVbTbs — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 29, 2026 De este modo, lograron cortar una impresionante hegemonía de la neerlandesas, que habían ganado los últimos tres Mundiales de manera consecutiva. Aún así, siguen dominando el medallero por amplia diferencia, con un total de 9 títulos (1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022).

Completan el listado de campeonas Australia y Alemania con 2 oros cada una, aunque las océanicas le sacan ventaja a las teutonas ya que tienen un subcampeonato más. Canadá e Irlanda lograron quedarse la medalla de plata en una oportunidad cada una, mientras que Bélgica (tercera en esta edición), China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética lograron subirse al podio en al menos una oportunidad.