Dos mendocinos en Los Pumas: Isgró será titular y Martínez espera su oportunidad ante Australia

Mendoza vuelve a tener presencia en la máxima escena del rugby argentino . Rodrigo Isgró y Rodrigo Martínez fueron incluidos por Felipe Contepomi en el plantel de Los Pumas que enfrentará a Australia, con una particularidad: el primero será titular, mientras que el segundo comenzará el partido desde el banco de suplentes. Así, la provincia tendrá dos representantes en un nuevo desafío internacional del seleccionado argentino.

La presencia de ambos mendocinos refleja el crecimiento que vienen teniendo en el alto nivel y, al mismo tiempo, las distintas posibilidades que ofrece el entrenador dentro de su estructura. Isgró tendrá desde el arranque la responsabilidad de ocupar la camiseta número 14, mientras que Martínez será una de las alternativas para ingresar durante el encuentro.

El jugador formado en Mendoza será una de las piezas del XV inicial que pondrá en cancha Contepomi. Isgró ocupará la posición de wing y compartirá la línea de backs con Ignacio Mendy, Santiago Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti y Gerónimo Prisciantelli. Su inclusión confirma la confianza del entrenador en un jugador que ya se convirtió en una alternativa habitual dentro del seleccionado.

Para Isgró será una nueva oportunidad de mostrarse con la camiseta de Los Pumas en un encuentro de máxima exigencia. El equipo argentino mantendrá prácticamente la misma formación que utilizó frente a Sudáfrica en Vélez, donde cayó 17-10, buscando darle continuidad a una actuación que dejó buenas sensaciones pese al resultado.

El otro representante mendocino será Rodrigo Martínez, quien comenzará el partido como suplente con la camiseta número 17. El jugador tendrá así la posibilidad de sumar minutos frente a Australia y convertirse en una de las variantes que Contepomi pueda utilizar a lo largo del partido.

Martínez ocupará el lugar que había tenido Mayco Vivas en el encuentro frente a Sudáfrica. Además, el cuerpo técnico modificó la composición del banco, que esta vez estará integrado por cinco forwards y tres backs, con Nicolás Roger como una de las alternativas para la línea ofensiva.

Los Pumas llegan a este compromiso después de la derrota ante Sudáfrica y buscarán recuperar el camino de la victoria ante unos Wallabies que atraviesan un proceso de renovación bajo la conducción de Les Kiss. Australia llega después de una serie de triunfos ante Japón y representa una prueba importante para el seleccionado argentino.

El próximo desafío será este sábado 29 de agosto, desde las 16, cuando Los Pumas reciban a Australia en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Será el primero de los dos enfrentamientos entre ambos seleccionados, ya que la revancha se disputará el sábado 5 de septiembre, a las 18, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

De esta manera, Mendoza volverá a estar representada en un escenario internacional. Isgró tendrá la chance de hacerlo desde el inicio, mientras que Martínez esperará su momento entre los relevos. Dos caminos diferentes dentro de un mismo objetivo: aportar para que Los Pumas vuelvan a celebrar ante Australia y lleguen de la mejor manera al esperado regreso del seleccionado a Mendoza.