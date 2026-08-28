Fin de semana a puro fútbol: partidos, horarios y TV para seguir a los equipos mendocinos

El fútbol mendocino tendrá un fin de semana cargado de compromisos y con seis representantes de la provincia en acción . La agenda comenzará el sábado y continuará durante todo el domingo, con partidos en distintas categorías del fútbol argentino.

Deportivo Maipú y San Martín serán los primeros en salir a la cancha, mientras que el domingo habrá una seguidilla que tendrá como protagonistas a Huracán Las Heras, Godoy Cruz, Gimnasia e Independiente Rivadavia.

La actividad comenzará el sábado a las 15 , cuando Deportivo Maipú visite a Colegiales por la fecha 27 de la Primera Nacional.

El Cruzado llega después de conseguir una importante victoria ante Quilmes y buscará sumar nuevamente fuera de casa para mantenerse en la pelea por un lugar en el Reducido.

El encuentro podrá verse por LPF Play .

Maipú juega un duelo clave frente a Quilmes en calle Vergara. Foto: @qacoficial

San Martín y FADEP, frente a frente

El mismo sábado pero más tarde llegará uno de los cruces destacados del Federal A. San Martín recibirá a FADEP desde las 20.30, por la Reválida.

El Chacarero viene de sumar un punto como visitante ante Germinal, mientras que el Cóndor llega tras derrotar a Sol de Mayo. Ambos equipos mendocinos se encuentran en carrera por la clasificación, por lo que el duelo tendrá especial importancia para sus aspiraciones.

El domingo comienza con Huracán Las Heras

El Globo será el encargado de poner en marcha la jornada dominical para los mendocinos.

Desde las 15.30, Huracán Las Heras visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca por la Reválida del Federal A.

El equipo lasherino buscará volver a sumar después de su fecha libre y continuar en la pelea por avanzar en el certamen.

Huracán jugará con su gente de respaldo. Prensa Huracan Las Heras

Godoy Cruz recibe a San Telmo

A las 18, Godoy Cruz jugará en Mendoza frente a San Telmo por la fecha 27 de la Primera Nacional.

El Tomba necesita recuperarse después de la derrota ante Deportivo Madryn y volver a sumar para mantenerse cerca de los puestos de Reducido.

El partido será televisado por LPF Play.

El Lobo visita al Rojo

Una hora y cuarto después será el turno de Gimnasia de Mendoza. El equipo dirigido por Darío Franco enfrentará a Independiente desde las 19.15, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El Lobo atraviesa un buen momento en el Clausura, con tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones, y buscará prolongar esa racha ante uno de los grandes del fútbol argentino.

El encuentro será televisado por ESPN Premium.





Implacable. Agustín Módica volvió a convertir por duplicado para Gimnasia y es el máximo goleador del Torneo Apertura con siete tantos. Prensa Gimnasia de Mendoza

La Lepra cierra el fin de semana ante Racing

El último mendocino en jugar será Independiente Rivadavia. La Lepra recibirá a Racing desde las 21.30 en el Bautista Gargantini, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El conjunto de Alfredo Berti llegará con el envión de haber avanzado a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Aldosivi, aunque ahora buscará trasladar ese impulso al campeonato local.

El partido será televisado por TNT Sports.

La agenda completa de los equipos mendocinos

Sábado 29 de agosto

15.00: Colegiales vs. Deportivo Maipú — Primera Nacional — LPF Play.

Colegiales vs. Deportivo Maipú — Primera Nacional — LPF Play. 20.30: San Martín vs. FADEP — Federal A.

Domingo 30 de agosto

15.30: Villa Mitre vs. Huracán Las Heras — Federal A.

Villa Mitre vs. Huracán Las Heras — Federal A. 18.00: Godoy Cruz vs. San Telmo — Primera Nacional — LPF Play.

Godoy Cruz vs. San Telmo — Primera Nacional — LPF Play. 19.15: Independiente vs. Gimnasia — Torneo Clausura — ESPN Premium.

Independiente vs. Gimnasia — Torneo Clausura — ESPN Premium. 21.30: Independiente Rivadavia vs. Racing — Torneo Clausura — TNT Sports.

Seis equipos mendocinos, tres categorías y dos días a puro fútbol. La agenda provincial tendrá partidos importantes en cada uno de los frentes y varias historias por seguir durante todo el fin de semana.