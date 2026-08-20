"Queremos que puedas cargar al otro por saber más de fútbol": cómo es Winning, la app que busca instalarse entre los hinchas

En la Argentina, el fútbol es algo de todos los días. Los partidos terminan, pero las charlas siguen, al igual que las discusiones. Gente que intenta demostrar su conocimiento, el famoso “te lo dije” y esa idea de cargar al compañero rival. En medio de esa pasión argentina fue donde cuatro amigos de Neuquén buscaron crear una aplicación que recupera un juego clásico en el país y en el ámbito futbolero como el Gran DT, pero adaptado a una época atravesada por los celulares, la información inmediata y los resultados en vivo.

La propuesta toma elementos de los fantasy que triunfan en otros países, como el de la Premier League, la Serie A, el Cartola FC brasileño o los juegos de la NFL, y los combina con códigos propios del fútbol argentino. Equipos virtuales, estadísticas en tiempo real, Prode, ligas privadas, trivias e incluso el lunfardo para hablar de “Palos” y “Mangos” forman parte de una plataforma pensada para concentrar todo en un mismo lugar.

La idea nació entre cuatro amigos fanáticos del torneo local. Juanse fue quien comenzó el proyecto y luego se sumaron Fran, Jero y Luciano, o Luchi. “Veíamos que Argentina tenía la oportunidad de tener un juego así y que el Gran DT nunca se había actualizado ni modernizado. Hoy todo el mundo mira el partido con el celular en la mano y sentíamos que el país necesitaba un juego a la altura de la tecnología actual”, explica uno de sus creadores.

Ese concepto de modernización terminó definiendo buena parte de Winning. La posibilidad de esperar las formaciones confirmadas para realizar cambios y seguir el rendimiento de cada futbolista en directo surgió, justamente, de observar cómo cambió la manera de consumir un partido. “Hoy todo es inmediato. Entonces vos los cambios los querés hacer ya sabiendo las formaciones. No hacerlos antes de que comience la fecha y después que no te juegue un jugador y no hayas podido hacer el cambio. De ahí nace la idea de actualizarnos a cómo se vive el fútbol hoy en día”, explicó.

El sistema de puntajes sigue la misma lógica. Winning recibe los datos de Opta sobre cada acción realizada por los futbolistas y, a partir de ellos, calcula su rendimiento dentro del juego. “Creíamos que poder ver cómo iban sumando tus jugadores en vivo, ver por qué sumaron eso y no esperar a que alguien ponga un puntaje cuando termine la fecha iba a modernizar mucho el juego y hacerlo mucho mejor”.

Del Apertura a encerrarse dos semanas para hacer una nueva versión

Winning no nació directamente con la versión que actualmente utilizan sus jugadores. El primer gran ensayo llegó hace poco, durante el Apertura 2026, cuando la aplicación salió en la fecha 10 y permaneció activa hasta el final del campeonato. El objetivo no era solamente sumar usuarios, sino observar cómo reaccionaban frente al producto y detectar qué había que cambiar.

Winning, la aplicación de cuatro amigos que busca instalarse entre los hinchas argentinos. Winning

“Fue una prueba para ver cómo reaccionaban los usuarios, si les gustaba y también para ver nosotros cómo funcionaba la aplicación con gente adentro. A partir de ahí fue rediseñar todo con el feedback de los usuarios, mejorarla lo más que pudiésemos y seguir agregándole cosas”, recordó uno de los integrantes.

La experiencia terminó desembocando en una segunda versión para el Clausura. Para desarrollarla, los cuatro llevaron el trabajo a un extremo particular: se instalaron durante dos semanas en una misma casa y trabajaron juntos prácticamente durante todo el día. “Estuvimos todos haciéndola desde la mañana hasta la noche. Todos pensando ideas, diseñando cada pantalla. Cada elemento requiere detrás muchas cosas, así que hacemos entre todos muchas cosas”.

El proceso también los obligó a aprender tareas que excedían ampliamente la programación. Ninguno había creado previamente una aplicación, un videojuego ni una empresa. Por eso, mientras algunos integrantes se concentran principalmente en el desarrollo, la seguridad y la arquitectura del producto, otros trabajan sobre comunicación, diseño, publicidad y búsqueda de patrocinadores. Sus perfiles profesionales provienen de áreas como ingeniería, programación, sistemas, diseño y marketing.

El Prode, otra de las funcionalidades que existe dentro de la app. Winning

“Es aprender, probar cosas, ver qué funciona, ver qué no y volver a intentar. Y después también aprender a hacer una compañía: la contabilidad, lo legal... Nos lo tomamos bastante en serio y estamos bastante profesionales por ese lado. Ninguno antes había hecho una compañía, así que también es aprender todo lo que implica una sociedad”.

Una aplicación con identidad futbolera argentina

A esa estructura tecnológica le incorporaron desde el comienzo una identidad propia. Los “bidones”, inspirados en la histórica anécdota de Carlos Bilardo, funcionan como potenciadores; los “Palos” representan el presupuesto y los “Mangos” permiten adquirir transferencias y otros elementos. Además, el equipo diseñó camisetas, estadios y escudos, y agregó trivias sobre el fútbol nacional.

“Tiene mucho amor y detalle en cada cosa. Tratamos de hacerla estética, bien futbolera y lo más argentina posible”, resumió Luciano. No se trata únicamente de trasladar el concepto de los fantasy europeos al torneo local, sino de generar códigos que cualquier hincha argentino pueda reconocer rápidamente.

Esa búsqueda explica también por qué, pese a haber desarrollado una edición para el Mundial, el objetivo principal continúa puesto en el campeonato argentino. La versión mundialista apareció como una oportunidad difícil de dejar pasar por tratarse de una competencia que se disputa cada cuatro años, pero no modificó el rumbo central del proyecto: intentar consolidarse primero entre los hinchas del fútbol local.

Paren la Mano, los premios y lograr que la gente creyera

Desde que comenzaron a pensar Winning, había un lugar al que los cuatro querían llegar: Paren la Mano y El Tribunero. No solamente porque seguían el programa, sino porque entendían que su público coincidía prácticamente de lleno con el que buscaban para la aplicación.

“Con ver un programa te das cuenta de que está toda la gente con camisetas del fútbol argentino y que se habla de eso. Es un nicho muy targetizado. Además es un programa que a muchos de nosotros nos gustaba, nos cagábamos de risa. Es algo lúdico, para divertirse, y tiene muchos valores u objetivos que nosotros también queremos transmitir como marca”.

Los premios de Winning en El Tribunero. Winning

La colaboración terminó resolviendo, además, un problema que no habían previsto completamente. Winning entrega un millón de pesos en premios por fecha y, paradójicamente, esa cifra generaba cierta desconfianza entre potenciales jugadores. “Pensábamos que iba a impactar mucho en la gente porque era mucha plata. Pero muchos nos preguntaban: ‘¿Es verdad que dan la plata todos los fines de semana?’. Sos una marca nueva, llegás con un juego que todavía no está instalado y decís que vas a dar gratis un millón de pesos. La gente piensa: ‘¿A cambio de qué?’”.

Por eso, aparecer junto al programa funcionó más como una validación de la marca que como una campaña exclusivamente orientada a sumar descargas. “Necesitábamos que alguien nos valide, que nos dé autoridad de marca. Que la gente te vea al lado de alguien en quien ya confía y diga: ‘Bueno, esto es una marca seria, no hay una mentira detrás del proyecto’”. El impacto, explican, no necesariamente puede medirse en una cantidad determinada de usuarios que ingresaron inmediatamente después de una aparición.

Lo que viene: modo draft y publicidades que formen parte del fútbol

Con el crecimiento inicial, el próximo desafío aparece en los días en los que no hay partidos. Actualmente, el usuario puede preparar su equipo y luego seguir los resultados y puntajes, pero sus creadores quieren generar más motivos para entrar a Winning durante toda la semana. “La idea es que dentro de la semana puedas meterte y jugar a diferentes cosas”, adelantaron. Entre las posibilidades aparecen nuevas trivias y otras funciones que todavía están en desarrollo y cuyo nombre, por ahora, prefieren reservarse.

También existe un pedido que se repite entre los usuarios: el modo draft. La intención es que, dentro de determinadas ligas entre amigos, los futbolistas puedan adquirirse mediante una especie de subasta y pertenezcan únicamente a un participante. “Vos comprás un jugador y ese jugador no lo pueden elegir los otros. Es algo que vamos a trabajar, pero una vez que la gente ya conozca bien cómo es el juego. A veces entran y se pierden de tantas cosas que hay para hacer en la app”.

El otro paso será la incorporación de patrocinadores. Pero también ahí quieren evitar las fórmulas tradicionales de publicidad digital. La idea no es llenar la pantalla de anuncios que interrumpan la experiencia, sino integrar las marcas al propio universo de Winning.

“Queremos que no se rompa la estética de la aplicación y poner publicidades baratas o esas cosas que te saltan, tipo pop-ups. Queremos sponsors más targetizados”, explicaron. Una de las posibilidades sería que una marca vinculada a la salud aparezca dentro del botiquín cuando un futbolista está lesionado o que los sponsors reales tengan presencia en las camisetas virtuales. “Queremos llevarlo mucho más profesional para ese lado”.

Detrás de todas las funciones nuevas, sin embargo, permanece la misma idea con la que empezaron los cuatro amigos de Neuquén: convertir Winning en parte de la conversación cotidiana del fútbol argentino. “Queremos que se instale en la cultura argentina, que se juegue entre amigos y que en un asado puedas cargar al otro porque le ganaste y sabés más de fútbol”.