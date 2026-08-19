Jorge Sampaoli tomó una decisión en Talleres tras perder 4 de 5 y el rumor de renuncia

Tras la derrota con Gimnasia de Mendoza, la cuarta en 5 fechas del Clausura, el Talleres de Sampaoli quedó comprometido en la tabla y mal con la hinchada.

Talleres de Córdoba sorprendió el pasado 10 de junio al anunciar la contratación de Jorge Sampaoli como director técnico. Esto significaba su primera experiencia al frente de un equipo profesional argentino y su regreso al país tras su fracaso en la Selección argentina entre 2017 y 2018. Sin embargo, las cosas no le están saliendo para nada bien.

En 5 partidos dirigidos hasta el momento, todos por el Torneo Clausura, ganó solo 1 y perdió los otros 4; el más reciente, este lunes por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza. Tras este último cachetazo, el entrenador de 66 años no solo dio la nota por marcharse del estadio solo y sin brindar declaraciones, sino porque el martes, a menos de 24 horas de la derrota, trascendió un fuerte rumor.

Así se marchó Jorge Sampaoli tras perder con Gimnasia de Mendoza Rápido y sin hablar con la prensa, así se fue Jorge Sampaoli del Legrotaglie, luego de la durísima derrota de Talleres por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza... ¿Podrá revertir esta complicada situación como entrenador de la T? pic.twitter.com/HVlDmtnsLT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026 El mismo indicaba que había puesto a disposición su renuncia a poco más de dos meses de su arribo, debido a los pésimos resultados (0-1 vs. Newell's, 1-3 vs. Vélez, 4-0 vs. Platense, 0-3 vs. Lanús y 1-3 vs Gimnasia de Mendoza), un equipo que no parece entender su idea de juego y las fuertes críticas por parte de la hinchada, dirigidas no solo al cuerpo técnico -que nunca terminó de ganar aceptación- y el plantel, sino también a la dirigencia.

De todos modos, con el pasar de las horas se terminó confirmando que el casildense tendrá un vida más en la T y estará presente en el banco el próximo lunes para dirigir en el Kempes el duelo contra Rosario Central por ala fecha 6. Aún así, nada asegura que mantenga el cargo si no consigue sumar de a tres.